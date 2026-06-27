BMW i3, preparativi per la berlina elettrica aggiornata al “livello successivo”

Chiamarla i3 avrà confuso qualche appassionato nelle prime ore. In poco tempo, però, si è compreso (fortunatamente) che non c’entra nulla con la curiosa hatchback prodotta tra il 2013 e il 2022. La nuova BMW i3 è una berlina completamente elettrica, sviluppata su una piattaforma inedita, nome in codice NA0, che non condivide praticamente niente con la Serie 3 a combustione.

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Monaco di Baviera è pronta ad avviare la produzione ad agosto 2026, ma la domanda si è rivelata così alta che BMW ha già aperto gli ordini in diversi mercati.

Alla i3 berlina seguiranno la i3 Touring e la versione M, o iM3, il nome definitivo non è ancora confermato, e quest’ultima è già abbastanza per alimentare qualche aspettativa interessante. Piattaforma condivisa con la berlina, tecnologia a 800 Volt per la ricarica rapida, telaio rivisto, kit aerodinamico più aggressivo, abitacolo con tocchi sportivi e freni potenziati.

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I dati ufficiali non ci sono ancora, ma le indiscrezioni parlano di una potenza tra 700 e 1.000 CV. Se il numero alto fosse quello giusto, stiamo parlando di un oggetto che in rettilineo fa cose difficili da spiegare per chi utilizza l’auto per muoversi unicamente da punto A a punto B.

Nel frattempo, qualcuno ha già immaginato come potrebbe apparire. Il rendering firmato da ildar_project su Instagram mostra una i3 berlina del 2027 con passaruota allargati, minigonne laterali, cofano anteriore ventilato, diffusore posteriore generoso e un alettone sul bagagliaio che non passa inosservato.

Verde lime, cerchi neri dal design concavo, vetri oscurati. Gli interni, inevitabilmente, restano un mistero, il rendering non si è avventurato fin lì.

La i3 disponibile oggi esiste in un’unica configurazione, la 50 xDrive: doppio motore, batteria da 108,7 kWh, 463 CV, 645 Nm di coppia, 0-100 in 4,7 secondi e autonomia WLTP dichiarata di 906 km. BMW sta costruendo qualcosa di più grande della semplice erede di una berlina. Ancora da scoprire se il mercato è pronto a capirlo.