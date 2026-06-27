BMW Serie 7, dopo il restyling c’è chi pensa a una magica Alpina

La BMW Serie 7 di settima generazione è in produzione dal 2022 e ha già ricevuto il suo primo, e probabilmente unico, restyling di metà ciclo. Un’ammiraglia sospesa tra due ere: più moderna del modello che ha sostituito, ma ancora lontana dal linguaggio Neue Klasse che caratterizzerà la prossima generazione. Quando quella transizione avverrà davvero, le polemiche non mancheranno. Nel frattempo, c’è ancora tempo per immaginare alternative.

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Ci ha pensato Kolesa, con una serie di rendering ispirati alla Vision BMW Alpina Concept, che provano a disegnare la prossima Serie 7 con un’eleganza che l’attuale fatica a raggiungere. Il risultato, a dirla tutta, è notevole.

La firma luminosa è affidata a fari sdoppiati, sottili luci diurne a LED nella parte superiore, fari veri e propri più discreti e incassati in basso. La griglia a doppio rene è generosa nelle dimensioni ma non stonante, e lo spoiler anteriore integrato nel paraurti mescola spigoli e curve con coerenza.

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Il profilo è pulito, quasi tagliente: cofano elegante, specchietti sottili, maniglie a filo carrozzeria, finestrini laterali corti che regalano una sportività inattesa per una berlina di rappresentanza. I cerchi arrivano direttamente dalla Vision BMW Alpina Concept, così come buona parte del posteriore, con doppi fanali a LED, diffusore, quattro terminali di scarico e un bagagliaio che chiude il disegno senza cadute di stile.

Sotto il cofano, i rendering chiamano un motore V8. La show car citata monta un’unità di cui BMW non ha fornito dettagli ufficiali, ma l’ipotesi più accreditata è che si tratti del biturbo 4.4 litri già visto sull’ultima M5 ibrida plug-in: 717 CV, 0-97 km/h in 3,4 secondi. BMW non ha in programma una M7, lo ha detto chiaramente, ma se mai cambiasse idea, questo rendering sarebbe un punto di partenza difficile da ignorare.

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La Serie 7 del futuro dovrà scegliere da che parte stare. Neue Klasse o continuità stilistica, schermi ovunque o interni che tornino all’essenziale: la prossima generazione non potrà permettersi di restare sospesa com’è adesso.