BMW iX5, solo i blindati tedeschi pesano più del nuovo SUV elettrico

Prima ancora di mostrarla, BMW ha deciso di raccontare quanto pesa la coscienza ecologica della nuova X5. La quinta generazione del SUV di Monaco, sigla G65 e debutto atteso a breve, arriverà in versione elettrica con 940 chilogrammi di materie prime secondarie a bordo, pari a circa un terzo del peso complessivo del veicolo. Il che, unendo i pezzi, porta la iX5 60 xDrive a sfiorare i 2.800 kg. La cifra merita una pausa di riflessione.

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Con quel peso, la iX5 si candida ufficialmente al titolo di modello di serie più pesante mai prodotto da BMW, scavalcando la i7 M70 con i suoi 2.770 kg, la XM Label a 2.720 kg e la X7 M60i a 2.600 kg, tutti riferimenti delle versioni europee dei modelli, chiaramente. La consolazione, se così si può chiamare, è che il primato durerà poco. Infatti, come prevedibile, nel 2027 arriva la iX7, un autentico transatlantico a batteria.

Parlando del diavolo, il peso si spiega in parte con la batteria, la più grande mai montata su un veicolo elettrico BMW: 141 kWh di contenuto energetico utilizzabile in Europa, 144 kWh negli Stati Uniti, stessa unità, ma diverso metodo di misurazione. Si tratta delle celle cilindriche di sesta generazione, architettura Neue Klasse, con un’impronta di carbonio nella produzione ridotta del 28% per wattora rispetto alla iX precedente.

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Quanto ai 940 kg di materiali secondari, BMW li ha costruiti con metodo: l’alluminio delle portiere contiene il 35% di materiale riciclato a ciclo chiuso dallo stabilimento di Spartanburg, il tessuto del rivestimento del tetto è in PET riciclato al 100%, i montanti anteriori seguono la stessa logica.

Circa metà dell’acciaio piatto e l’alluminio di cerchi, pinze freno e componenti ad alto carico attingono anch’essi al materiale secondario. Le emissioni di CO2 in fase di sviluppo sono state abbattute del 40% grazie all’uso di energia rinnovabile.

BMW stima che la iX5 50 xDrive raggiunga il cosiddetto pareggio ambientale rispetto a un equivalente termico dopo uno o due anni di utilizzo in Europa. Il calcolo, però, dipende dal chilometraggio e, dettaglio non trascurabile, da come viene prodotta l’elettricità con cui si ricarica. Di sicuro, 2.800 kg di sostenibilità non sono mai stati così difficili da ignorare.