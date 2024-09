Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade, l’auto che cambia colore

Mentre è in arrivo la prossima edizione elettrica di lusso e recentemente si sia registrato un drastico calo della domanda, la Porsche Taycan torna in una One-Off speciale con una vernice che cambia colore e la presenza di esclusivi dettagli ispirati alla cultura asiatica. Scopriamo tutti i dettagli della Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade.

Il progetto della Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Realizzata dal reparto Sonderwunsch di Porsche Exclusive Manufaktur, la Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade è una One-Off basata sulla Porsche Taycan Turbo S. Dopo essere stata presentata a Singapore verrà esposta in diverse località prima di essere battuta all’asta l’anno prossimo.

La Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade riflette le capacità e le potenzialità del programma di personalizzazione Sonderunsch. Infatti questa versione è caratterizzata da una livrea unica che richiede per la sua realizzazione fino a 80 ore di verniciatura. Una vernice che si ottiene dall’unione di due tinte Chromaflair: l’Urban Bamboo e la Shifting Carbon. La principale caratteristica di questi colori è che cambiano tonalità a seconda del punto in cui le si guarda. L’Urban Bamboo è un colore che richiama la giada (e per la cultura asiatica richiama la longevità e la felicità), mentre il Shifting Carbon è ispirato alla storia e alla tradizione Porsche.

Oltre al colore della carrozzeria la Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade prevede un logo esclusivo ispirato all’essere mitologico cinese con la testa di drago e il corpo di cavallo (il LongMa). Questo perché il 2024 secondo lo zodiaco cinese è proprio l’anno del drago. È quindi un omaggio a quest’anno e il nuovo logo è visibile sia sui battitacco che sui poggiatesta dei sedili.

Il design della Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade prevede anche elementi in carbonio lucido in sostituzione degli inserti che solitamente si trovano sul diffusore posteriore, sul paraurti e sulle minigonne. L’abitacolo dell’esclusiva Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade, invece, prevede rivestimenti in Slate Grey ed Englishgreen.

Le novità non riguardano le caratteristiche tecniche che restano le stesse della Taycan Turbo S di base. Questo significa un doppio motore elettrico da 775 CV (che con l’overboost arriva a 952 CV), una velocità massima di 260 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 2,4 secondi. L’autonomia è di 634 km grazie alla batteria da 104,9 kWh.