Auto elettriche, per Porsche è inutile “imitare” il cambio delle auto a combustione

Abbiamo letto non molto tempo fa di come Hyundai abbia introdotto nelle sue auto elettriche, a partire dalla sorprendente Ioniq 5 N, una funzione che simula il comportamento del cambio tipico delle auto a combustione interna. Porsche, però, ha scelto una strada diversa, decidendo di non adottare questa soluzione dopo averla testata. Insomma, in soldoni, perché “imitare” una termica quando si produce un’elettrica?

Durante un’intervista con la stampa australiana, Lars Kern, pilota e sviluppatore di Porsche, ha spiegato che il marchio tedesco osserva con attenzione i concorrenti nel settore delle auto elettriche sportive. Tra le varie “trovate” che potrebbero trovare applicazione in parte del mercato di auto elettriche ad alte prestazioni, l’azienda tedesca non ritiene utile imitare un cambio manuale, come invece fa la Hyundai Ioniq 5 N.

“Guardiamo sempre cosa fa la concorrenza, ma il nostro approccio è chiaro: perché dovremmo fare qualcosa di meno performante?”, ha dichiarato Kern. “I motori elettrici superano quelli a combustione interna, quindi non ha senso simulare un’esperienza del passato”. Non farebbe una piega.

Porsche, inoltre, va ricordato, continua a produrre veicoli con motori a combustione, motivo per cui non vede il bisogno di ricreare artificialmente quel tipo di guida nelle sue auto elettriche. La Hyundai Ioniq 5 N è dotata di un cambio simulato che, riducendo momentaneamente la potenza e la coppia, restituisce la sensazione di cambiare marcia, proprio come avviene nelle auto a benzina. Secondo Hyundai, l’obiettivo di questa funzione sarebbe offrire un’esperienza di guida più “divertente”.

Disattivando questa funzione, tra l’altro, l’auto coreana diventa più veloce nei giri cronometrati. Kern ha sottolineato che, dopo aver provato la Hyundai Ioniq 5 N, in Porsche ci sono opinioni contrastanti. La sentenza sul cambio simulato, però, è stata chiara: questa soluzione non si allinea con la filosofia della casa tedesca. “Non vogliamo far sembrare un’auto elettrica come un motore a combustione, quindi abbiamo deciso di non perseguire questa direzione”.

Oltre alla berlina sportiva Taycan, Porsche ha lanciato quest’anno la Macan completamente elettrica. Seguiranno le versioni a batteria della serie 718 e una Cayenne elettrica. Il futuro della Panamera come veicolo esclusivamente elettrico, invece, è ancora incerto, mentre la leggendaria Porsche 911 manterrà il motore a combustione per ancora molto tempo.