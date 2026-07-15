Porsche Taycan, neanche la concessionaria la vuole indietro: una storia incredibile

Era costata ben 160mila dollari all’acquisto: poi è successo l’incredibile ed è arrivata a 53mila al momento della rivendita. Nel mezzo, una Porsche Taycan immatricolata negli States aveva accumulato qualche anno di vita e un chilometraggio abbastanza contenuto.

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Lee Alexander Davey, YouTuber britannico noto come The MacMaster, ha documentato il declino patrimoniale della sua Porsche Taycan. Quando ha provato a liberarsene, il mercato gli ha risposto in coro, e non era un coro incoraggiante.

Porsche gli ha offerto circa 59.000 dollari, WeBuyAnyCar 53.000, CarWow solo 35.000 dollari. La concessionaria da cui l’aveva comprata, quindi, 54.000, ma con una postilla dolorosa: non accettano più Taycan usate. “Persino la concessionaria non la vuole più indietro”, dice lo YouTuber nel video.

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La storia di Davey è personale, ma il dato è di sistema. Nel 2024 Porsche ha consegnato oltre 20.800 Taycan, il 49% in meno rispetto all’anno precedente. Nel 2025 si è scesi ulteriormente a 16.339 unità. Le vendite calano, il mercato dell’usato si congela, e nel frattempo la redditività operativa del marchio è collassata di oltre il 90% su base annua tra 2024 e 2025. I veicoli elettrici costano molto da produrre e rendono poco. La Taycan, in questo senso, è diventata il simbolo di una scommessa che sta presentando il conto.

Eppure il debutto era stato spettacolare. Presentata come concept Mission-E nel 2015, lanciata sul mercato con recensioni entusiastiche, protagonista di un inseguimento cinematografico in Den of Thieves 2, detentrice di record al Nürburgring. La luna di miele è durata quanto dura di solito, poi qualcuno ha cominciato a parlare di deprezzamento.

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Il problema, dice Davey, è che le elettriche sono “usa e getta”. L’affermazione è discutibile sul piano tecnico, ma sul piano del mercato dell’usato è una verità brutale: quando il valore residuo crolla così rapidamente, il ciclo di vita percepito si accorcia.

Davey ha deciso di tornare a una 911 a combustione. Scelta emotivamente comprensibile, finanziariamente ragionevole, e forse, per Porsche, anche un po’ ironica.