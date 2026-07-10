Porsche, vendite in calo del 16% ma la 911 resiste alla crisi

Porsche ha consegnato 122.306 vetture nel primo semestre 2026, il 16% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma all’interno di una gamma in contrazione generalizzata è la 911 a distinguersi con 30.534 unità e un incremento del 19%. La sportiva di Zuffenhausen pesa ormai per quasi un quarto dei volumi globali del marchio contro il 17% di un anno fa, trainata soprattutto dalle varianti di fascia alta come GTS, Turbo e GT che ne sostengono anche i margini in una fase in cui l’uscita di produzione della 718 ha lasciato scoperto un intero segmento della gamma.

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Porsche, semestre difficile: 122.306 consegne e 911 in controtendenza

La flessione complessiva riflette una sovrapposizione di fattori che Porsche stessa riconosce apertamente, dalla cessazione produttiva di Boxster e Cayman 718 nell’ottobre scorso al confronto sfavorevole con la forte domanda iniziale della Macan elettrica nella prima metà del 2025, fino alla cancellazione degli incentivi fiscali per i veicoli elettrificati negli Stati Uniti.

Geograficamente, il mercato statunitense resta il primo bacino per il costruttore con 37.712 consegne nonostante un calo del 13%, mentre l’Europa esclusa la Germania si è fermata a 30.278 unità segnando un meno 14%. La Germania ha contenuto la flessione al 6% con 14.938 vetture. La situazione peggiore si registra in Cina, dove le 14.501 consegne corrispondono a un calo del 32% in un contesto competitivo che il marchio stesso definisce complesso, ribadendo la scelta di privilegiare margini e posizionamento rispetto alla rincorsa dei volumi. Anche i mercati emergenti hanno chiuso in territorio negativo a 24.877 unità con un meno 18%.

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Tra i singoli modelli, la Cayenne mantiene la prima posizione con 38.141 consegne complessive tra versioni termiche ed elettriche nonostante un calo del 9%, seguita dalla Macan a 35.315 unità in flessione del 22%, di cui 15.620 nella variante elettrica e 19.695 a combustione interna, la cui produzione dovrebbe cessare entro fine luglio. Più accentuati i cali di Panamera, scesa del 38% a 9.308 esemplari, e Taycan, ferma a 6.219 consegne con un calo del 25%, mentre la 718 a fine ciclo ha totalizzato appena 2.789 unità.

Matthias Becker, responsabile vendite e marketing nel consiglio di amministrazione Porsche, ha definito i risultati inferiori all’anno precedente ma coerenti con le previsioni interne, segnalando inoltre l’avvio commerciale della Cayenne elettrica a fine giugno. Il Capital Markets Day del 7 ottobre dovrebbe fornire indicazioni sulle strategie con cui il marchio intende invertire una traiettoria che al momento vede nella 911 il principale argine alla contrazione dei volumi e dei margini.