Lamborghini, potrebbero arrivare a breve nuovi modelli Sterrato

La Huracán Sterrato è stato un esperimento che non doveva funzionare. Una supercar con le ruote alte, le gomme da sterrato e l’anima da rally, esattamente il genere di cosa che i puristi avrebbero liquidato come un’operazione di marketing che vuole atteggiarsi da automobile. Invece ha funzionato, e ha impressionato quasi quanto tutto il resto in Lamborghini.

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Ora Federico Foschini, chief marketing and sales officer di Lamborghini, lascia intendere che la storia non è finita. Intervistato da Motor1 al Goodwood Festival of Speed, ha scelto le parole con cura.

Il pretesto è stata la presentazione mondiale della Urus SE Performante, che arriva già equipaggiata con una modalità Rally. Non è un caso, i clienti Urus, spiega Foschini, usano davvero i loro SUV fuori dall’asfalto: c’è chi vive in campagna, chi aggancia rimorchi per i cavalli, chi semplicemente non ha intenzione di stare solo in pista.

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Il passaggio più interessante della conversazione è quando Foschini abbatte mentalmente la distanza tra quello che già esiste e quello che potrebbe esistere. “La Urus SE è già una Sterrato, ha detto. “La distanza tra la Huracán e la Huracán Sterrato, e tra la Urus e una possibile versione Sterrato, non è enorme”. Pneumatici diversi, assetto rivisto, piattaforma che regge già tutto questo: tecnicamente, ci vorrebbe poco.

Ma Lamborghini ha una lista di priorità e non può fare tutto insieme. La Temerario è appena arrivata, l’Urus SE Performante è fresca di debutto, e il calendario dello sviluppo prodotto non si piega ai desideri dei giornalisti. Foschini non ha confermato nulla, ma ha usato una formula che, nel gergo aziendale, vale più di mille slide: “È un’opportunità che possiamo valutare, senza dubbio”.

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Quello che ha reso la Huracán Sterrato un successo non era la meccanica, per quanto brillante, era l’effetto sorpresa. “Uno dei valori del nostro marchio è l’inaspettato”, ha ricordato Foschini. Una Lamborghini che si sporca le ruote è, per definizione, inaspettata.