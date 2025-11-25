Opel Yellow Weeks, Natale si avvicina: sconti del 70% su tantissimi prodotti

Possiamo tranquillamente andare oltre la “frenesia” del Black Friday. Opel ha infatti lanciato le sue Yellow Weeks, un’iniziativa che offre agli irriducibili di questo marchio tedesco di Stellantis l’occasione imperdibile di risolvere la corsa ai regali natalizi con sconti che arrivano fino al 70%.

Dal 24 novembre all’8 dicembre, l’Opel Lifestyle Shop si trasforma in un paradiso di merchandise, che spazia dagli accessori moda ai giocattoli, passando per oggetti esclusivi che celebrano i modelli più iconici della casa tedesca.

L’iniziativa permette di fare shopping natalizio senza muoversi dal divano. Tra le offerte più in evidenza ci sono le collezioni dedicate alle ammiraglie Grandland e Frontera, che beneficiano di uno sconto del 20%. In questa sezione, i fan possono trovare capi d’abbigliamento, valigie resistenti e chicche tecnologiche come la tastiera wireless pieghevole Grand Keyfold.

La storica Opel Corsa non è da meno. La sua collezione propone sconti del 30% su diversi prodotti, tra cui abbigliamento sportivo e i sempreverdi modelli in scala 1:43. L’occasione perfetta per regalare un’auto “unica” a prezzi contenuti, specialmente se l’amico o il familiare non si può permettere la Corsa vera o è ben al di sotto dell’età per la patente.

Il Natale di Opel si tinge anche di mobilità elettrica e di un pizzico di umorismo, grazie alla collezione OPELO, il simpatico ambasciatore del marchio pensato per i più piccoli. OPELO avvicina i bambini al mondo della mobilità verde con articoli divertenti e colorati, tra cui peluche, libri da colorare e bottiglie personalizzate. Per completare l’atmosfera festiva, non possono mancare anche gli addobbi natalizi con il celebre logo Opel Blitz, garantendo che anche l’albero di Natale gridi “made in Rüsselsheim”.