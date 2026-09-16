Porsche reinventa la Boxster: trazione integrale inedita e 600 CV elettrici

La Boxster cambia pelle, cambia cuore, e nel processo diventa qualcosa che Porsche stessa, fino a poco tempo fa, sembrava non voler ammettere del tutto.

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Le foto spia circolate online nelle ultime settimane hanno reso il quadro più nitido: la quinta generazione della roadster tedesca, con nome in codice 982 il predecessore e nuovo codice ancora da svelare, esiste, avanza, e si mostra con una mimetizzazione ridotta al minimo. Stoccarda ha smesso di nascondersi. I rende di Kolesa.ru non hanno tardato ad arrivare.

La Boxster debuttò nel 1996 come porta d’ingresso al marchio, e in quasi trent’anni di carriera ha costruito una reputazione solida, da roadster autentica pensata per chi guida con autentica passione. La quarta generazione, in produzione dal 2016, è ancora in listino. Intanto, i prototipi della successiva sono già in giro dalla fine del 2022, salvo poi sparire.

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Mesi di silenzio, qualche voce sul possibile abbandono del progetto, e poi la conferma: le nuove 718 Boxster e 718 Cayman si faranno. Lo hanno detto chiaramente il mese scorso, le foto dei prototipi sono arrivate a sigillare il discorso.

Esteticamente, la direzione è quella della famiglia. Fari più stretti nello stile della Taycan, paraurti anteriore con barre verticali che richiamano certe versioni della 911 aggiornata. Le fiancate sono pulite, volutamente prive di scolpiture o prese d’aria decorative. Le maniglie delle portiere sono classiche, le modanature sottoporta imponenti. Posteriormente, i fanali sono più semplici, coerenti con la nuova grammatica visiva di Zuffenhausen. Dettaglio che non lascia dubbi sull’alimentazione: lo sportellino di ricarica è esattamente al centro del paraurti posteriore.

La nuova 718 nasce elettrica. Al lancio, le versioni base saranno a trazione posteriore con motore singolo. Le varianti più potenti, doppio motore, trazione integrale per la prima volta nella storia della Boxster, potrebbero superare i 600 CV. Una cifra che, su una roadster di queste dimensioni, ridefinisce cosa significa “entry level” in casa Porsche.

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Il termico arriverà dopo. Il rallentamento del mercato elettrico ha convinto Stoccarda a rimettere sul tavolo i motori a combustione. Una retromarcia che è un’ammissione: il mondo non si elettrifica ai ritmi che tutti speravano. La presentazione della roadster elettrica è attesa per il prossimo anno.