Porsche Macan EV, ufficiale il debutto il 25 gennaio

È stata particolarmente lunga e faticosa la campagna promozionale della Porsche Macan EV di seconda generazione, ma alla fine ce l’hanno fatta. L’annuncio è stato fatto in sordina sul sito internazionale della casa automobilistica tedesca, senza addentrarsi troppo sui dettagli. Le indiscrezioni però ci avevano già svelato non pochi dettagli.

Cosa sappiamo?

I nuovi SUV targati Porsche, e questa Macan non dovrebbe fare eccezione, avranno la trazione integrale con doppi motori, sospensioni pneumatiche, sterzo della ruota posteriore, ammortizzatori a due valvole e molto altro ancora. confermato anche un differenziale con bloccaggio elettronico nella parte posteriore, un pacco batteria da 100 kWh, una potenza di ricarica massima di 270 kW. Con il muovo teaser comunque l’azienda ha messo in chiaro le cose e ora c’è davvero poco da attendere. Il debutto è fissato in calendario per il 25 gennaio.

Tale presentazione ci permetterà di conoscere l’auto nei minimi dettagli. Non è escluso che la premiere venga trasmessa anche in diretta streaming sui canali social e YouTube, e nel caso saremo tutti sintonizzati per conoscere quel che la nuova vettura avrà da offrire. Per ingannare l’attesa ricapitoliamo quanto già sappiamo dell’auto. La piattaforma utilizzata sarà la nuova Premium Platform Electric (PPE). Per quanto riguarda il comparto elettrico, abbiamo una batteria da 100 kWh e autonomia superiore a 500 km orari. Si tratta sicuramente di numeri inferiori a quelli che altre aziende stanno promettendo per il futuro, pensiamo ad esempio alle batterie allo stato solido di Volkswagen, ma ad oggi è un buon compromesso.

Porsche Macan EV, ufficiale dal 25 gennaio

Sempre a proposito della batteria, la ricarica arriva dal 10 all’80% in 22 minuti, assicurano dalla casa automobilistica. Tra le caratteristiche tecniche inoltre spiccano i due motori elettrici da 612 CV di potenza di sistema e oltre 1.000 Nm di coppia. Naturalmente, da Stoccarda spingono molto sulla dinamica di guida, la quale dovrebbe rispecchiare quella tipica offerta dai SUV della casa. Per quanto riguarda il design, ora le luci posteriori adottano una linea a tutta larghezza più sottile, differenziandosi quindi dal modello a combustione. L’immagine sportiva è acuita dallo spoiler posteriore attivo, al lunotto posteriore inclinato e a spalle più pronunciate. Dalle immagini si intravedono anche le prese d’aria laterali.

L’abitacolo si caratterizza per un layout a triplo schermo. Questi comprende infotainment da 10,9 pollici, quadro strumenti digitale da 12,6 pollici e display lato passeggero.La versione EV dovrebbero convivere con quella ICE ancora per poco, visto che entro la fine dell’anno entreranno in vigore nuovi regolamenti per l’UE che potrebbero interrompere la produzione di veicoli considerati non soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza informatica. Per saperne di più sul nuovo modello non ci resta che attendere ancora pochi giorni.