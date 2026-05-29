Mitsubishi Pajero, confermata la nuova famiglia di modelli off-road

Certi nomi non muoiono davvero. Vanno, in un certo senso, in letargo, aspettano il momento giusto, e poi tornano con qualcosa di nuovo sotto la pelle. Il Pajero è esattamente questo, un’icona che Mitsubishi aveva messo in pausa nel 2021 e che ora si prepara a rientrare in scena con una formula più ambiziosa di quanto ci si potesse aspettare.

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Non si torna con un solo modello. Si torna con una famiglia intera. La roadmap globale diffusa da Mitsubishi, infatti, è piuttosto esplicita. Il nome Pajero diventerà l’ombrello sotto cui raccogliere più veicoli, in una strategia che ricorda da vicino quella che Toyota ha costruito attorno al Land Cruiser. Il debutto del primo modello è previsto per questo autunno, le vendite per il 2027.

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Il capostipite della nuova famiglia sarà un fuoristrada nel senso più tradizionale del termine. E quindi, telaio separato con longheroni, base condivisa con il pick-up Triton, sospensioni dedicate su entrambi gli assi e una taratura specifica della trazione integrale. Tutto quello che chi frequenta il fango vero vuole sentirsi dire.

Mitsubishi ci tiene a precisare che non si tratterà semplicemente di un Triton con la carrozzeria cambiata. L’abitacolo sarà completamente ripensato, con un’attenzione al comfort e a una percezione più premium che punta chiaramente a farne il modello di riferimento dell’intera gamma.

C’è anche un’altra tessera nel puzzle, ovvero il ritorno del nome Montero, storicamente usato in alcuni mercati internazionali, che lascia intuire che negli Stati Uniti il nuovo SUV potrebbe presentarsi con quella denominazione, dove il Pajero non ha mai circolato ufficialmente.

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Sui motori, per ora, si naviga a vista. Le ipotesi più accreditate puntano su benzina elettrificato o varianti plug-in hybrid, coerenti con la traiettoria che il marchio ha imboccato da tempo.

Il Pajero si inserisce in un piano più vasto, 13 nuovi modelli entro marzo 2032, cinque completamente elettrici, cinque ibridi. Nessuna sportiva all’orizzonte, Mitsubishi sa bene dove vuole mettere i propri soldi.

In quarant’anni di carriera il Pajero ha superato i 3,25 milioni di esemplari venduti in oltre 170 Paesi, attraverso quattro generazioni. Un’eredità del genere non si spreca.