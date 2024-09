Porsche brevetta un innovativo motore a combustione interna a sei tempi: sfida all’elettrico

Nonostante la transizione verso l’elettrico, Porsche sembra ritenere che il motore a combustione abbia ancora un ruolo importante. La rinomata casa automobilistica tedesca aveva recentemente annunciato una revisione della sua strategia sulle auto elettriche, in risposta al calo delle vendite dei veicoli a zero emissioni. Con l’obiettivo di diventare marchio esclusivamente elettrico dal 2030 ormai messo da parte, si punta nuovamente sul motore a combustione interna. Un nuovo brevetto depositato dalla casa automobilistica di Stoccarda fa ben sperare gli appassionati.

Porsche, depositato un brevetto per un nuovo motore a combustione interna innovativo

Porsche, con questo nuovo motore, introduce un sistema a sei tempi, aggiungendo due fasi tra la potenza e lo scarico. Le due sequenze di tre tempi vengono quindi così composte: aspirazione, compressione e potenza, seguita da compressione, potenza e scarico. Questa configurazione promette di aumentare sia la potenza del motore, così come l’efficienza, sfruttando al meglio il carburante. I tecnici hanno realizzato anche un nuovo albero motore, che ruota su un anello con due cerchi concentrici, che consente al pistone di avere due punti morti superiori e inferiori.

Nonostante questo nuovo motore possa essere vantaggioso per i consumatori, potrebbe non essere così per l’azienda. La maggiore complessità dietro alla realizzazione di questo motore potrebbe tradursi in costi di produzione più elevati ed eventuali problemi di affidabilità. I risultati dei test saranno determinanti per valutare se i benefici di questo nuovo motore saranno sufficienti da giustificarne la produzione su larga scala. Così come molti brevetti, questo progetto potrebbe anche non vedere mai la luce.

Tuttavia, si tratta di un’opzione molto interessante per il futuro. Porsche crede che l’utilizzo dei carburanti sintetici possa prolungare la vita dei motori a combustione interna anche dopo il 2035. Questo progetto potrebbe essere stato realizzato proprio per questo motivo. Non ci resta che attendere ulteriori novità per scoprire se sarà davvero così.