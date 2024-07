Le auto si fanno sempre più grandi: peso medio aumentato di 400 kg in soli 7 anni

Innegabile che il trend attuale di mercato vede i SUV essere i preferiti dai consumatori, tant’è che diverse case automobilistiche stanno lanciando sul mercato auto di questo genere, sempre più grandi rispetto al passato. Questa crescita non riguarda, ovviamente, soltanto le dimensioni, ma anche il peso. Secondo quanto riportato da Autocar, i dati indicano un aumento di una media di 400 kg tra il 2016 e il 2023, passando da 1.553 kg a 1.947 kg (peso a vuoto).

Sul mercato sempre auto più pesanti: solo 3 auto in Europa pesano meno di 1.000 kg

Secondo Autocar, nel 2016 solo il 16% delle auto testate erano SUV, con un peso medio di 1.722 kg. Nel 2023, invece, la percentuale dei SUV testati è salita al 24%, con un peso medio di 1.985 kg. Per quanto riguarda le auto elettriche, Autocar fa sapere che il peso medio dei veicoli testati è stato di 1.991 kg, mentre i veicoli a combustione interna puri erano più leggeri di circa 100 kg.

Questa tendenza sembra inoltre non voler tornare indietro, anzi. Sul mercato ci sono sempre più veicoli che superano le due tonnellate e questo è preoccupante sia per l’inquinamento, problematica che il settore sta cercando di affrontare, sia per l’autonomia dei veicoli elettrici. Sulle auto a zero emissioni, a contribuire sul peso dei veicoli è sicuramente la batteria, al momento troppo grande e pesante.

Probabilmente, con il passare degli anni e grazie a nuove tecnologie, si potrà ridurre il peso della batteria e, di conseguenza, avere più autonomia a disposizione. Potrebbe essere anche questo il caso che ha portato un consumatore a portare in tribunale il concessionario dove ha acquistato la sua elettrica, poiché non ha mai raggiunto l’autonomia dichiarata.

Al momento, sul mercato europeo solo tre auto riescono a mantenersi sotto i 1.000 kg. Tra queste la Dacia Spring con 970 kg, la Suzuki Ignis con lo stesso peso della Spring, e la Mitsubishi Mirage, che pesa 954 kg. Porsche, ad esempio, ha condotto uno studio per ridurre il peso delle auto elettriche, con la Taycan elettrica che potrebbe ridurre il peso fino al 40% soltanto sostituendo il tetto in acciaio con uno in alluminio, senza compromettere la sicurezza.