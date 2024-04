Porsche Taycan: la prossima generazione promette rivoluzioni importanti per il futuro dell’elettrico

Porsche Taycan solo da qualche mese ha ricevuto un aggiornamento. Nonostante ciò in casa Porsche si pensa già alla sua seconda generazione che arriverà nel corso dei prossimi anni. A quanto pare con questa vettura la casa tedesca punta a migliorarsi ancora lanciando sul mercato un veicolo elettrico di altissimo profilo capace di mettersi alle spalle tutte le dirette concorrenti dal punto di vista delle prestazioni e soprattutto dell‘autonomia.

Nuova Porsche Taycan: i tedeschi già al lavoro sulla prossima generazione che di certo stupirà

Le recenti indiscrezioni attorno alla prossima generazione di Porsche Taycan dicono infatti che la vettura subirà un notevole miglioramento della sua autonomia rispetto alla versione attuale che comunque da questo punto di vista non è assolutamente male. La responsabile dei sistemi di ricarica ed energia della Taycan, Sarah Razavi, ha confermato in un’intervista alla rivista australiana CarSales che la sua azienda è già adesso impegnata nello sviluppo della seconda generazione di quella che è stata la prima auto completamente elettrica ad essere stata lanciata sul mercato dalla casa automobilistica tedesca che come sappiamo fa parte del gruppo Volkswagen.

E’ stato confermato che la seconda generazione di Porsche Taycan nascerà su una nuova piattaforma. Non è stato ancora confermato ufficialmente di quale architettura si tratterà ma secondo indiscrezioni si dovrebbe trattare della piattaforma SSP Sport. Al momento non è ancora chiaro di quanto aumenterà l’autonomia di questa auto ma si vocifera che l’incremento sarà davvero notevole. Ricordiamo che al momento l’autonomia di questa auto di Porsche va da 537 a 635 km a seconda della dimensione della batteria.

Dunque ci aspettiamo che possa superare gli 800 km. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi da questo punto di vista potrebbero emergere ulteriori dettagli. Ovviamente questa non sarà l’unica novità per la vettura che cercherà di migliorare sotto tutti i punti di vista rispetto all’attuale generazione che comunque è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica per le sue qualità.