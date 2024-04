Porsche Taycan Turbo GT: nuovi pneumatici su misura progettati da Pirelli

Pirelli progetta due pneumatici su misura per la Porsche Taycan Turbo GT: P Zero Trofeo RS e P Zero R per prestazioni e comfort al massimo livello

P Zero Trofeo RS: performance e adrenalina senza compromessi

Per gli amanti delle prestazioni su pista, il nuovo pneumatico P Zero Trofeo RS rappresenta il massimo dell’innovazione. Nato dalla grande esperienza di Pirelli nei rally, questo pneumatico semi-slick è progettato per offrire grip e controllo assoluti, anche nelle curve più impegnative.

Il P Zero Trofeo RS si contraddistingue per una formula del composto specifica che assicura prestazioni costanti su terreni asciutti. Le linee del battistrada e la struttura rinforzata garantiscono una aderenza e stabilità impeccabili, anche alle alte velocità in pista. Grazie alle tecnologie all’avanguardia non necessita di termocoperte, garantendo prestazioni ottimali fin dal primo giro.

P Zero R: il perfetto equilibrio tra prestazioni e comfort per l’uso quotidiano

Il P Zero R, con la sua struttura robusta e realizzato con materiali innovativi, garantisce un’ottima aderenza su ogni tipo di asfalto e stabilità anche alle alte velocità.

La tecnologia Resin Blend di Pirelli ottimizza il composto multistrato per non perdere le sue prestazioni di alto rendimento anche sul terreno bagnato, assicurando la massima sicurezza in ogni condizione.

Questo pneumatico è stato ottimizzato per risultare silenzioso e scorrevole, grazie a un design innovativo che riduce rumore e consumi, garantendo un’eccellente efficienza energetica. Nonostante le sue prestazioni sportive, questo pneumatico offre un comfort di guida eccellente per l’uso quotidiano: un perfetto equilibrio tra prestazioni e comfort.

Entrambi i pneumatici – P Zero Trofeo RS e P Zero R – sono disponibili nelle misure 265/35ZR21 e 305/30ZR21.

P Zero Trofeo RS e P Zero R fanno parte della gamma Pirelli Elect, dedicata alle auto elettriche e ibride. Questa gamma offre pneumatici progettati per soddisfare le esigenze specifiche di tali veicoli, come la bassa rumorosità, l’efficienza energetica e la massimizzazione dell’autonomia.