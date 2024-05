L’icona si trasforma, per la Porsche 911 l’ibrido è alle porte

Siamo arrivati a un passo, il fatidico passo, per la Porsche 911, la leggendaria icona automobilistica. L’auto tedesca tra le più amate di sempre è pronta per il suo cambiamento più significativo, l’ibridazione. Anche se sappiamo bene che la 911 è sempre stata all’avanguardia, questo passaggio apparentemente “banale” rappresenta invece un salto epocale.

L’aggiornamento al sistema ibrido per la Porsche 911 non è un nuovo capitolo: è un nuovo libro che prende corpo. Secondo fonti interne, non ancora ufficializzate, la generazione 992 della Porsche 911 riceverà l’importante aggiornamento. L’iconica sportiva, quindi, abbraccerà la tecnologia ibrida nel prossimo futuro.

Questa mossa arriva dopo la conferma, da parte del CEO di Porsche Oliver Blume alla rivista CAR alla fine del 2022, che la 911 avrebbe subito una rivoluzione verso l’elettrificazione. Da quell’annuncio, diverse indiscrezioni hanno confuso i molti appassionati sui dettagli dell’auto, alimentando la curiosità di mese in mese.

Cosa ci riserva la Porsche 911 ibrida? Contrariamente alle aspettative iniziali, la Porsche “992.2” ibrida non sarà un ibrido plug-in come altri modelli elettrici e a benzina del marchio. Alcune ipotesi parlano di un’auto che adotterà un’architettura a 400 volt, con un motore elettrico da 80-90 cavalli e un pacco batteria sviluppato in parte da Rimac.

Il nuovo sistema ibrido Porsche dovrebbe portare alla “fase ibrida” una versione specifica: il motore biturbo a sei cilindri da 3 litri della Carrera S. Questa configurazione garantirà una potenza totale del sistema di circa 475 cavalli e una coppia quasi equivalente. Inoltre, il motore di questa 911 Hybrid sarà collegato esclusivamente all’asse posteriore della vettura. Ciò significa che il motore elettrico fungerà probabilmente da sistema di trazione integrale. Probabilmente (e purtroppo) l’auto sarà dotata di un cambio automatico a doppia frizione.

Il nome della prima Porsche 911 ibrida è ancora oggetto di dubbi e dibattiti dato che non si sono dettagli ufficiali. La presenza della trazione integrale e del propulsore ibrido fa ipotizzare che il nome ufficiale possa essere Porsche 911 Carrera 4 E-Hybrid. Si sa però che la dicitura “E-Hybrid” è generalmente riservata ai veicoli ibridi plug-in (PHEV). Possibile una denominazione più prestigiosa come GTS o S?

Secondo un’indiscrezione di Autocar, la prima Porsche 911 ibrida dovrebbe debuttare quest’estate. Ma per quanto riguarda una versione completamente elettrica non ci saranno novità in merito prima del 2030. Come dichiarato da Blume, “Per questo decennio, la 911 sarà un’auto con motore a combustione”. E noi, per il momento, possiamo solo ringraziare.