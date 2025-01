Porsche 718 Cayman, la generazione elettrica si fa vedere durante i test stradali

Porsche ha avviato i test per la versione completamente elettrica della 718 Boxster oltre due anni fa, ma la sua gemella, la 718 Cayman, è stata finora mantenuta sotto stretto riserbo. Nonostante fosse previsto il lancio di entrambe le vetture quest’anno, la comparsa ritardata della Cayman elettrica ha lasciato intendere che il debutto sarebbe potuto essere posticipato.

La 718 Boxster, insieme alla Cayman, sarebbero dovute iniziare a essere commercializzate già da tempo. Tuttavia, l’intero programma di elettrificazione del marchio tedesco ha incontrato ostacoli a causa di problematiche con la divisione software Cariad, che ha modificato anche il lancio della Macan elettrica, la prima vittima di questa situazione.

Ora che questo aspetto sembra essere risolto, Porsche può finalmente riprendere il suo cammino verso l’elettrificazione, con nuovi modelli come la Cayenne elettrica e una veicolo di lusso dal nome in codice K1. Nel frattempo, l’azienda ha continuato a sviluppare le versioni elettriche della 718, ovvero la Boxster e la Cayman. I prototipi della Boxster si sono già visti nel 2022, ma la Cayman è rimasta un mistero fino a ora.

La Cayman elettrica presenta fari tipici delle vetture elettriche Porsche, simili a quelli della Taycan, incorniciando una griglia con grandi prese d’aria, utilizzate per coprire le lamelle verticali sottostanti, che sembrano essere derivate dalla 911 GTS Hybrid. Non è chiaro se queste lamelle servano a migliorare l’aerodinamica o a canalizzare l’aria verso il sistema di raffreddamento della batteria.

La silhouette della Cayman elettrica ricorda molto quella dell’attuale 982 Cayman, ma il prototipo mostra alcune differenze. Il portellone posteriore sembra realizzato in un unico pannello di vetro, con una sezione centrale oscurata, e termina con uno spoiler attivo che si estende a velocità più elevate. Inoltre, la terza luce di stop verticale, tipica dei prototipi Boxster, è presente anche sulla Cayman, un chiaro richiamo alla Porsche 911 (992).

Alcuni dettagli di design sono nascosti da un accurato camuffamento, che maschera la forma più appuntita del finestrino posteriore, con una curvatura a V più pronunciata rispetto alla versione attuale, e le luci posteriori a LED che potrebbero includere anche un logo Porsche retroilluminato.

Per quanto riguarda i motivi dietro il ritardo nel lancio delle versioni elettriche della 718, sembra che Porsche non sia completamente soddisfatta delle prestazioni dinamiche e della sensazione di guida offerte dal modello elettrico. Si vocifera che l’azienda abbia considerato l’idea di continuare a offrire una versione a combustione della 718, ma l’architettura elettrica non consente di ospitare entrambe le varianti.