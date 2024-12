Porsche 718 Boxster, ultimi ritocchi sulla nuova elettrica in arrivo

Porsche sta intensificando sempre di più i test per la sua 718 Boxster elettrica, portandola sul leggendario circuito del Nürburgring. Questa nuova generazione di auto sportive a zero emissioni sta affrontando uno dei tracciati più impegnativi del mondo, sfrecciando quasi in totale silenzio, un’esperienza insolita ma affascinante per il marchio di Stoccarda.

Nonostante la mancanza del tradizionale rombo del motore, la 718 EV promette di mantenere vivo il cuore pulsante della guida sportiva Porsche, e i nuovi dettagli di design intravisti durante i test aumentano l’attesa per il suo debutto ufficiale. Il prototipo avvistato sul Nurburgring, infatti, appare molto simile a quello fotografato in primavera, segno che il modello è ormai quasi pronto per la produzione. Il lancio ufficiale è atteso per l’inizio del 2025, un momento cruciale per Porsche nell’elettrificazione della sua gamma.

Come per le altre Porsche recenti, la 718 Boxster EV (nome interno 983) sfoggia luci anteriori a quattro punti, che si trasformano in frecce arancioni quando attivate, e una sottile striscia LED sul retro. Un dettaglio particolarmente interessante è la terza luce di stop, progettata come una linea orizzontale lungo il cofano posteriore, simile a una “pinna di squalo” rossa. Sul fronte aerodinamico, la vettura è dotata di alette attive nelle prese d’aria anteriori, che si aprono per raffreddare componenti cruciali come batteria, inverter e freni, un elemento già testato con successo durante le prove invernali.

Nonostante i progressi visibili, ci sono ancora dubbi sui dettagli tecnici. Porsche non ha rilasciato informazioni ufficiali su potenza e autonomia della batteria, ma alcune indiscrezioni segnalano possibili ritardi nella fornitura di celle batteria da parte di Northvolt, un partner chiave. Questo potrebbe rappresentare una sfida per il lancio del modello.

Per quanto riguarda l’esperienza di guida, la 718 elettrica seguirà la filosofia della Taycan, escludendo la guida a un solo pedale per mantenere il feeling tradizionale del pedale del freno, un aspetto che Porsche considera essenziale per il piacere di guida.

Porsche, però, lascia aperta la porta alla combustione interna. Durante una recente conferenza, il CFO Lutz Meschke ha sottolineato che i motori a benzina potrebbero ancora essere integrati nella gamma della 718 e della futura Macan EV, riflettendo la continua domanda dei clienti per i propulsori tradizionali. Inoltre, Porsche potrebbe mantenere in produzione la 718 a benzina parallelamente alla nuova versione elettrica, offrendo una generazione aggiornata di modelli termici.