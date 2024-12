Porsche 2025, l’anno della nuova generazione 718 con Boxster e Cayman elettriche

Porsche ha recentemente annunciato la svolta nella sua strategia: il marchio tedesco ha deciso di sospendere momentaneamente i piani per una completa elettrificazione della sua gamma. Questa decisione arriva in risposta a una domanda globale in calo, una diminuzione delle vendite di veicoli elettrici e, in particolare, un rallentamento significativo nel mercato cinese, uno dei più importanti per il settore automotive.

Lo sviluppo di auto elettriche continuerà comunque, ma Porsche si concentrerà nei prossimi anni su una gamma diversificata che includerà motori a combustione interna, modelli ibridi e ibridi plug-in. La transizione verso l’elettrico totale, quindi, subirà un rallentamento.

Un momento cruciale per il brand sarà il 2025, quando è prevista la presentazione della nuova generazione delle iconiche sportive a due posti, la serie 718, composta da Boxster e Cayman. Attualmente, le versioni a benzina di queste due vetture stanno registrando una ripresa nelle vendite. Mentre i muletti dei modelli elettrici sono stati avvistati in test su circuiti come il Nurburgring o le Alpi, non stupirebbe che la possibilità di un ulteriore ritardo per l’introduzione delle versioni elettriche.

Se i piani originali saranno rispettati, il Salone dell’Auto di Monaco 2025 sarà il palco della grande rivelazione, con l’introduzione di una nuova piattaforma chiamata e-core, progettata per ridefinire l’idea di auto sportiva elettrica grazie a un baricentro ribassato e batterie posizionate strategicamente dietro il conducente.

Michael Steiner, responsabile Ricerca e Sviluppo di Porsche, ha svelato dettagli interessanti sulle tecnologie che caratterizzeranno questi modelli, tra cui un sistema frenante avanzato e l’ottimizzazione della posizione delle batterie. Queste saranno integrate in modo da ridurre peso e dimensioni, garantendo una maneggevolezza superiore. Grazie alla rigenerazione dell’energia e all’adozione di batterie più compatte, Porsche punta a migliorare l’efficienza senza compromettere l’esperienza di guida.

Steiner ha inoltre sottolineato che non sarà implementato il sistema “one pedal” comunemente utilizzato nelle auto elettriche. La scelta deriva dall’importanza della precisione nella frenata, soprattutto in curva, come appreso dalle corse. Secondo Steiner, la sensazione del pedale del freno e il controllo nelle curve rappresentano un elemento chiave per distinguere le future Porsche elettriche.