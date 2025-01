Porsche Macan, è possibile che il nuovo modello arrivi anche a benzina

Porsche non ha intenzione di abbandonare i motori a benzina, confermando il suo impegno nello sviluppo di veicoli con motori a combustione interna. Già lo scorso novembre erano emerse notizie in tal senso, ma ora arrivano dettagli più precisi su nuovi possibili modelli in fase di progettazione.

Secondo alcune fonti interne alla casa di Stoccarda, citate da Autocar ma mantenute anonime, una nuova versione a benzina della Porsche Macan potrebbe presto vedere la luce. Questa possibilità appare concreta, soprattutto dopo le dichiarazioni del Chief Financial Officer di Porsche, Lutz Meschke.

Durante un’intervista, Meschke ha spiegato: “Stiamo considerando di equipaggiare alcuni modelli, inizialmente pensati solo in versione elettrica, con motori ibridi o a combustione interna. Le decisioni attuali sono ancora in una fase concettuale, ma una cosa è certa: il motore a combustione resterà più a lungo del previsto”.

Un’altra fonte vicina al brand ha rivelato che, sebbene la Macan elettrica abbia ricevuto un’accoglienza positiva, le sue prestazioni sul lungo termine restano un’incognita, specialmente alla luce dell’attuale volatilità del mercato. I numeri iniziali sono promettenti: nel quarto trimestre del 2024 sono state vendute 18.278 unità della Macan elettrica, rappresentando il 66% delle vendite totali del modello nell’anno. Nonostante ciò, Porsche procede con cautela.

La stessa fonte ha sottolineato che l’evoluzione del comportamento dei consumatori non può essere prevista esclusivamente attraverso modelli tradizionali, citando come esempio il calo significativo delle vendite della Taycan. Nel 2024, infatti, risultano consegnati solo 20.836 esemplari, un decremento del 49% rispetto al 2023.

La Macan a motore tradizionale, introdotta nel 2013 e aggiornata nel 2019 e 2021, ha rappresentato un pilastro per Porsche, con circa 500.000 unità vendute globalmente. Tuttavia, risulta ritirata dal mercato europeo a causa delle nuove normative sulla sicurezza informatica, continuando però a essere disponibile in mercati chiave come quello statunitense Un eventuale ritorno di una versione aggiornata a benzina della Macan in Europa sarebbe accolto con entusiasmo dagli appassionati del marchio, riaccendendo l’interesse per uno dei modelli più iconici di Porsche, accanto alla celebre Cayenne.