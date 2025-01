Porsche, quasi 15 anni fa arrivava la sorprendente sportiva elettrica Boxster E

La Casa automobilistica di Stoccarda è pronta a segnare un capitolo epocale nella sua storia, dato che nei prossimi mesi debutteranno le prime 718 Boxster e Cayman completamente elettriche, un passo cruciale verso l’elettrificazione delle celebri auto sportive Porsche. Questo cambiamento rappresenta una rivoluzione per il marchio tedesco, che introduce per la prima volta una batteria come cuore delle sue vetture ad alte prestazioni.

L’idea di una Porsche Boxster elettrica non è del tutto nuova. Già nel 2011, l’azienda aveva svelato il concept Boxster E durante il Michelin Challenge Bibendum a Berlino, un evento dedicato alla mobilità sostenibile. Questo prototipo è stato proposto in due varianti, una più potente dotata di due motori elettrici e una versione base con un unico motore montato posteriormente.

La configurazione a doppio motore di questo concept Porsche erogava una potenza complessiva di 245 CV e una coppia di 540 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e una velocità massima limitata a 200 km/h. La versione meno performante offriva 122 CV e 270 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi e una velocità massima di 150 km/h. Entrambe le varianti erano equipaggiate con batterie al litio-ferro-fosfato da 29 kWh (26 kWh effettivi), sufficienti per un’autonomia di circa 170 chilometri secondo il vecchio ciclo NEDC.

Con un peso complessivo di 1.600 kg, di cui 341 kg attribuiti alla batteria, la Porsche Boxster E conservava una distribuzione dei pesi bilanciata grazie all’integrazione strategica della batteria nei punti di fissaggio originariamente pensati per il motore termico.

Esternamente, il concept Porsche Boxster E ricalcava quasi fedelmente il design della sua controparte a combustione, ma introduceva alcune novità nell’abitacolo. Al posto del contagiri tradizionale, il cruscotto ospitava un display E-Power per monitorare il consumo energetico e la rigenerazione in frenata. Un ulteriore schermo TFT forniva dettagli sull’autonomia residua e suggerimenti per ottimizzare i consumi, come spegnere l’aria condizionata per guadagnare chilometri extra.

Anche se è decisamente improbabile che il modello di produzione riprenda direttamente le caratteristiche del concept del 2011, i progressi tecnologici nel campo dei propulsori elettrici promettono una Porsche 718 Boxster elettrica innovativa, in grado di superare le aspettative.