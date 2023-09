Polizia ferma un uomo che aveva un toro nella sua auto

Gli agenti di polizia del Nebraska hanno fermato una Ford Crown Victoria modificata che trasportava un toro sul sedile del passeggero. Lo emerge chiaramente da un video pubblicato su YouTube e sui social network. Le forze dell’ordine hanno ricevuto diverse chiamate riguardo “un ragazzo che andava in giro con una mucca in macchina” e, come hanno scoperto, era vero. e il video del veicolo ridisegnato con il toro che spuntava da uno speciale foro nel tetto è diventato rapidamente un successo su Internet.

In Nebraska fermata auto con un toro enorme sul sedile del passeggero

Secondo le informazioni, la polizia di Norfolk è stata informata dello strano spettacolo da altri conducenti. Si sono recati sul posto pensando che avrebbero dovuto occuparsi di “un vitello o qualcosa di più piccolo” che potesse stare anche in una grande berlina. Invece, trovarono un enorme toro di nome Howdy Doody e si affrettarono a fermare l’auto su cui veniva trasportato.

L’autista è stato denunciato per violazione della visibilità e per guida di carico non assicurato. Il capitano della polizia di Norfolk, Chad Reiman, ha detto che non ci è voluto molto prima che gli agenti rintracciassero la berlina Ford Crown Victoria modificata dopo una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che la informava che stava guidando sull’autostrada principale entrando nella città di circa 24.000 abitanti mercoledì mattina.

L’uomo dunque viene fermato e gli viene quindi ordinato di lasciare Norfolk e tornare nella città di Nelly, dove vive con il toro. L’automobilista è diventato rapidamente una celebrità mediatica, spiegando che non avrebbe mai più messo piede in questa città, né in macchina, né in bicicletta, né con niente che abbia uno zoccolo.

L’uomo ha spiegato ai media che è un macchinista in pensione che viaggia regolarmente con Howdy Buddy. Il toro ha 9 anni, il proprietario ce l’ha da diversi mesi, e i due hanno spesso viaggiato insieme in questo modo, ma finora non c’erano mai stati problemi. La vecchia Ford Crown Victoria è stata adattata a questo scopo già 7 anni fa, ricevendo un pavimento e sospensioni rinforzati, nonché un guardrail aggiuntivo, in modo che l’animale potesse viaggiare in sicurezza.