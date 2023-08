Auto elettriche, costi di riparazione alle stelle: il confronto con le termiche

Sul conto delle auto elettriche capita di sentire opinioni agli antipodi. Stando alla tesi dei detrattori saranno un bene di lusso, ad appannaggio della classe benestante della popolazione, mentre le famiglie “comuni” dovranno optare per l’usato, finché le normative nazionali lo consentiranno. Si sono espressi in proposito pure dei nomi eccellenti nell’industria dei motori, tra cui Luca de Meo, numero uno del gruppo Renault, tranchant nel suo giudizio. Pur riconoscendo i vantaggi associati alle bev, il top manager ha spiegato di nutrire dello scetticismo a riguardo. E alla luce dell’ultimo report pubblicato dalla compagnia assicurativa Mitchell International, sembra avere proprio ragione.

Auto elettriche e termiche: differenze abissali nei costi di riparazione

Il rapporto stilato dall’agenzia mette in luce un altro aspetto inerente alle auto elettriche, che certamente non gioca a loro favore: i costi di riparazione. In confronto agli esemplari tradizionali, implicano una spesa in modo significativo più elevata. Nella fattispecie, l’attenzione è ricaduta sugli Stati Uniti e il Canada, dove in media i preventivi hanno un rincaro di 963 e 1.328 dollari. E se vi sembra parecchio, allora i numeri inerenti alla Tesla vi lasceranno di sasso. Difatti, i veicoli della Casa texana implicano un rincaro di 1.589 e 1.600 dollari. Le sofisticate componenti implicano un esborso “extra” a cui pensare nel momento dell’acquisto. Oltretutto, le auto elettriche sono “dipendenti” dalle componenti originali: a differenza degli esemplari endotermici, dove è necessario utilizzarle nella misura del 66,5 per cento, qui arriviamo al (tenetevi forte…) 90,75 per cento.

Completano il quadro poco incoraggiante la parte inferiore di parti riparabili e il tempo maggiore da dedicare alla fase di verniciatura. E richiedere un pronto intervento di riparazione è quantomai cruciale, poiché in prossimità dei parafanghi figurano dei componenti ad alta tensione. E le note positive? Purtroppo, ce n’è solo una: la capacità di resistere meglio agli incidenti, e dunque di circolare su strada. Il motivo è da ricercarsi nella configurazione meccanica, con il sistema di propulsione meno complesso e il motore alloggiato tra le ruote. Che la situazione cambi in meglio nell’arco dei prossimi anni è improbabile: al contrario, la forbice tra le auto elettriche e le proposte a zero emissioni dovrebbe allargarsi. Se teniamo poi presente l’elevato costo da porre in preventivo al momento dell’acquisto, è chiaro che non si profila uno scenario favorevole alla transizione ecologica. Questo nonostante le istituzioni politiche, compresa la Commissione Europea, lo abbiano già da un po’ decretato come l’alimentazione del futuro.