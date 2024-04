Opel Frontera: le immagini ufficiali del nuovo SUV

Nelle concessionarie arriverà solamente in autunno ma Opel ha oggi mostrato ufficialmente le immagini del suo nuovo SUV Frontera che andrà a sostituire la Crossland. Tante le novità sia in termini di design che di motorizzazioni e allestimenti.

Un SUV divertente e spazioso

Opel definisce la Frontera un SUV divertente dal design robusto e spazioso che si rivolge a tutti quei clienti che vogliono distinguersi dalla massa. È un veicolo che si adatta sia all’ambiente urbano che a quello suburbano offrendo in tutti i contesti un’esperienza energica.

Il design rivela uno stile audace con una silhouette verticale e un frontale dalle proporzioni uniche che si uniscono a un volume dell’abitacolo che risulta spazioso e funzionale anch’esso accompagnato da un look espressivo e deciso. Il nuovo logo si trova perfettamente al centro dell’Opel Vizor che dona al frontale della Frontera un’identità unica. Questa si integra con i fari eco LED dotati di abbaglianti automatici. Procedendo con una rivisitazione moderna sono presenti tre blocchi di illuminazione separati da inserti dello stesso colore della carrozzeria.

Di lato emerge il caratteristico montante C che divide l’abitacolo. Inoltre emergono i parafanghi pronunciati e i passaruota che tengono la Frontera ben salda sulla strada.

Le motorizzazioni

La nuova Opel Frontera sarà disponibile sia in versione full electric che con un motore endotermico. In quest’ultimo caso si tratta di un sistema Mild Hybrid a 48 V, mentre per la versione elettrica potrebbe trattarsi (non ci sono ancora conferme ufficiali in tal senso) del motore da 156 cavalli.

Gli interni della nuova Opel Frontera

La modernità espressa dal design della nuova Opel Frontera si nota in ogni dettaglio dell’abitacolo dove praticità ed eleganza si fondono. Sono presenti ampi decori orizzontali sulle portiere e sul cruscotto che hanno lo scopo di allargare visivamente l’abitacolo. Il cruscotto Pure Panel è completamente digitale e prevede 2 display da 10” e un sistema per l’infotainment multimediale molto accattivante.

Tra le novità la presenza di una particolare stazione per lo smartphone (opzionale). Dopo essersi collegato alla stazione lo smartphone diventa il pannello di controllo del veicolo consentendo di gestire l’infotainment e interagire anche con i pulsanti del volante. Anche i sedili anteriori sono oggetto di un’interessante innovazione grazie alla presenza della funzione Intelli-Seat che prevedono una fessura capace di alleviare la pressione sul coccige e offrire un comfort decisamente straordinario anche durante i viaggi più lunghi.

Non manca la presenza di un caricabatterie wireless, due porte USB nella parte anteriore e altrettante in quella posteriore e sono presenti numerose aree di stivaggio da utilizzare come svuotatasche per riporre i propri oggetti senza temere che questi possano scivolare.

Molto valida la capacità di carico. L’Opel Frontera assicura i 460 litri quando i sedili sono in posizione, mentre raggiunge i 1600 litri con i sedili abbattuti. Per i clienti più esigenti sono previste opzionalmente anche le barre portatutto che hanno una capacità di carico di oltre 200 kg.