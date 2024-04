E-Cells Lab: il nuovo laboratorio di Ferrari in collaborazione con l’Università di Bologna

Ferrari non si accontenta, vuole essere pronta al cambiamento. E per guardare al futuro dell’industria automobilistica necessita sviluppare batterie più performanti e puntare con decisione al litio, ma senza prima averle studiate a fondo, nei minimi dettagli, e sperimentate. Così, parte la ricerca elettrochimica di Ferrari, che decide di collaborare con l’Università di Bologna.

Inaugurazione di E-Cells-Lab: un nuovo hub per l’elettrificazione del Cavallino Rampante

Nella giornata di ieri, 8 aprile 2024, è stato inaugurato l’E-Cells Lab, il nuovo centro di ricerca Ferrari, in collaborazione con l’Università di Bologna, dedicato alle celle al litio, tecnologia rivoluzionaria e componente chiave per un elettrificazione performante.

E-Cells Lab si vuole presentare come nucleo di innovazione tecnologica, dove esperti e ricercatori studieranno a fondo i materiali e le proprietà chimiche e fisiche delle celle al litio. L’obiettivo è quello di sviluppare batterie più performanti, ma al contempo leggere e sostenibili, per le future supercar elettriche di Ferrari. L’E-Cells Lab, situato presso l’Università di Bologna, non offre solo preziosi contributi al mondo accademico. Ma, le ricerche che verranno condotte si trasformeranno in aiuto concreto per il settore industriale. Infatti, i risultati saranno condivisi con NXP, azienda leader nel settore elettronico e partner tecnologico di Ferrari, nonché sostenitore del progetto. Questa alleanza ha il potenziale di regalare un beneficio a tutti.

Il laboratorio E-Cells Lab è composto da due aree principali: la prima dedicata alla sintesi di materiali elettrochimici, la seconda focalizzata su analisi, test e caratterizzazione di questi materiali. Lo studio sarà effettuato su celle al litio SSB (stato semi-solido) e ASSB (stato solido ad elevate prestazioni).

L’attenzione della ricerca si concentrerà maggiormente su alcune tematiche cruciali: gli stati solidi, la ricarica rapida, la propagazione termica, la sicurezza e le prestazioni delle celle. I ricercatori svilupperanno sistemi di controllo per la gestire i cicli di carica e scarica delle batterie.

I risultati ottenuti, poi, saranno di fondamentale importanza per Ferrari, permettendo loro di sviluppare un linguaggio condiviso con i propri fornitori di celle. Infine, tale dialogo comune favorirà l’ottimizzazione delle prestazioni delle batterie che saranno poi assemblate negli stabilimenti di Maranello, contribuendo alla realizzazione di auto elettriche sempre più performanti e innovative.

E-Cells Lab, con la sua dedizione e spirito di ricerca, si pone come protagonista del progresso, che favorisce la collaborazione e condivisione, per costruire un futuro innovativo, migliore per tutti.