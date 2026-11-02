Pagani Huayra 70 Anima al Concours at Wynn Las Vegas insieme alle sorelle della trilogia

Pagani ha svelato in anteprima mondiale l’Anima, terza e ultima espressione della trilogia Huayra 70, al prestigioso Concours at Wynn Las Vegas 2026. L’appuntamento statunitense si è svolto da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre. Qui ha preso forma l’eccezionale debutto mondiale del nuovo pezzo d’arte della casa di San Cesario sul Panaro.

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Anima è un esemplare unico che chiude la famiglia di tre one-off a sua firma. Si tratta delle Pagani Huayra 70 create dalla divisione Grandi Complicazioni dell’atelier emiliano per celebrare i 70 anni di Horacio Pagani, fondatore del marchio.

Le hypercar di questo trittico si distinguono per specifiche personalizzazioni sartoriali. A chiudere il cerchio, dopo le versioni Trionfo e Derecho, ci pensa la nuova Anima, presentata appunto a Las Vegas.

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Questa è l’ultima Pagani Huayra della serie 70. Si caratterizza per la carrozzeria in fibra di carbonio a vista, dettagli in foglia di platino, scarico in ceramica bianca e comandi trattati con polvere di diamanti. Una conferma di un livello qualitativo di ordine superiore, che caratterizza l’intera famiglia.

Le tre hypercar rendono un tributo all’età anagrafica di Horacio Pagani e mettono in mostra l’eccellenza dell’esclusivo programma Grandi Complicazioni di Pagani, dedicato a progetti speciali che incarnano l’approccio dell’azienda alla personalizzazione e alla cura del lavoro fatto a mano.

Eleganza estrema e prestazioni senza compromessi: la Pagani Huayra 70 Anima in blu profondo.

Al Concours at Wynn Las Vegas, le tre Huayra 70 sono state presentate al mondo per la prima volta riunite insieme. Ad accompagnarle, nell’evento statunitense, ci hanno pensato altre 40 auto dello stesso marchio, per un parterre dei roi. Nella sfavillante città del Nevada si è rinnovato l’incontro tra ingegneria, estetica e passione, in una delle cornici più iconiche al mondo.

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Anche l’Anima, come le altre Huayra 70, nasce nell’ambito del programma Grandi Complicazioni, che permette a Pagani di dialogare a fondo con i clienti, trasformando una visione individuale in automobili di eccezionale finezza e carattere.

Sviluppata attraverso un percorso intimo di ricerca, dialogo e interpretazione, questa vettura in esemplare unico traduce i ricordi e l’immaginazione del proprietario in un’espressione irripetibile di arte automobilistica.

La Pagani Huayra 70 Anima si offre allo sguardo con una finitura trasparente bicolore che unisce l’Azzurro Metallizzato Custom e il Blu Inchiostrato Custom, entrambi esaltati dalla polvere di diamanti per una luminosità inconfondibile. La striscia principale è in foglia di platino applicata a mano e fiorettata per creare un motivo distintivo, mentre una linea secondaria alterna azzurro e blu.

Questo tema cromatico si riflette con armonia sugli specchietti retrovisori. Tante e preziose le finezze dei dettagli, che compongono una tela visiva seducente, sigillata dai cerchi diamantati in Blu Inchiostrato, con perimetro in Blu Las Vegas, da cui si intravedono le pinze freno cromate.

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Nell’abitacolo si combinano le ampie distese di pelli color beige e latte con l’esclusivo tessuto Loro Piana. La fibra di carbonio a vista è prevalentemente in Blu Inchiostrato. Anche qui ci sono elementi impreziositi da polvere di diamanti. Noblesse oblige!

Specifiche tecniche Pagani Huayra 70 Anima

Dettagli cromati e quadranti blu raccontano il fascino della guida d’altri tempi.

POTENZA 864 CV (635 kW) a 6.000 giri/min a 18 °C

864 CV (635 kW) a 6.000 giri/min a 18 °C COPPIA 1.100 Nm da 2.800 a 5.900 giri/min

1.100 Nm da 2.800 a 5.900 giri/min MOTORE Pagani V12 60° cc biturbo, sviluppato su misura da Mercedes-AMG

Pagani V12 60° cc biturbo, sviluppato su misura da Mercedes-AMG CAMBIO Pagani by Xtrac manuale trasversale a sette rapporti

Pagani by Xtrac manuale trasversale a sette rapporti TRASMISSIONE Trazione posteriore con differenziale autobloccante elettromeccanico

Trazione posteriore con differenziale autobloccante elettromeccanico TELAIO Monoscocca centrale in Carbonio-Titanio HP62 G2 e Carbo-Triax HP62 con telai ausiliari anteriori e posteriori in acciaio Cr-Mo, pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio

Monoscocca centrale in Carbonio-Titanio HP62 G2 e Carbo-Triax HP62 con telai ausiliari anteriori e posteriori in acciaio Cr-Mo, pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio SOSPENSIONI Sospensioni indipendenti con doppio braccio oscillante, bracci superiori a bilanciere con molle elicoidali e ammortizzatori regolabili elettronicamente

Sospensioni indipendenti con doppio braccio oscillante, bracci superiori a bilanciere con molle elicoidali e ammortizzatori regolabili elettronicamente FRENI 4 dischi Brembo CCM (Materiali Ceramici in Carbonio) ventilati, anteriori 398 mm, posteriori 380 mm

4 dischi Brembo CCM (Materiali Ceramici in Carbonio) ventilati, anteriori 398 mm, posteriori 380 mm PNEUMATICI Pirelli P Zero Trofeo R anteriore 265/30 R20; posteriore 355/25 R21

Pirelli P Zero Trofeo R anteriore 265/30 R20; posteriore 355/25 R21 VELOCITÀ MASSIMA 350 km/h (limitata elettronicamente)

L’abitacolo artigianale di una Pagani Huayra unisce pelle bianca, fibra di carbonio e dettagli metallici. Un lusso ad alte prestazioni curato in ogni particolare. Dettagli cromati e quadranti blu raccontano il fascino della guida d’altri tempi. Il retro della Pagani Huayra 70 Anima rivela aerodinamica estrema e finiture artigianali. I fanali circolari e l’imponente alettone ne esaltano il carattere. Un codice visivo in primo piano, simbolo della cura per il dettaglio. Linee scolpite e fibra di carbonio esaltano il carattere sportivo dell’auto. La Pagani Huayra 70 Anima mostra un posteriore scolpito, tra carbonio, luci circolari e quattro scarichi centrali. Eleganza estrema e potenza italiana: la Pagani Huayra 70 Anima brilla con la fibra di carbonio blu. Eleganza estrema e prestazioni senza compromessi: la Pagani Huayra 70 Anima è una Roadster in blu profondo.

Fonte | Pagani Automobili