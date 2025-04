Obiettivi rivisti e sogni più realistici: Kia rallenta la corsa all’elettrico

Kia continua a rafforzare la propria presenza con il suo futuro a batterie, ma stavolta senza fuochi d’artificio. Alla tanto attesa conferenza del brand, la Investors Day, il brand coreano ha fatto sapere che sì, il futuro sarà elettrico, ma magari non così in fretta come pensavamo.

Il nuovo obiettivo fissato sarebbe quello di 1,26 milioni di veicoli elettrici venduti entro il 2030, una cifra che suona bene, ma che è comunque 340.000 unità in meno rispetto al sogno dichiarato l’anno precedente. Insomma, si resta con i piedi per terra, anche se pur sempre su suolo elettrificato. Il totale di veicoli a batterie dovrebbe raggiungere 2,33 milioni, includendo gli xHEV, cioè gli ibridi. Un bel mix di benzina, watt e buone intenzioni.

Anche se i veicoli elettrici puri rappresenteranno “solo” il 30% del totale venduto, in Europa e Corea si prevede che le quote dei modelli elettrificati Kia tocchino rispettivamente l’86% e il 73%. Praticamente, lì o sei elettrico, o sei fuori moda.

La vera chicca è però che l’elettrico diventa per tutti. Kia vuole democratizzare l’elettrico con modelli entry-level come l’EV2, che entrerà in produzione per completare una lineup già nutrita da EV3, EV4, EV5. L’idea è chiara: meno supercar spaziali, più auto vere, ma con un design da urlo e costi ridotti grazie a strategie furbe su hardware, software e catena di montaggio ottimizzata.

Poi ci sono le PBV (Purpose Built Vehicles), dove Kia si sbizzarrisce con il PV5 in arrivo nel 2025, il PV7 nel 2027 e il PV9 nel 2029. Mancano solo il PV1 (il mini della gamma) e le specifiche tecniche, ma l’intenzione è chiarissima.

A chiudere il cerchio, un pick-up elettrico pensato per il Nord America, armato fino ai denti per l’outdoor e dotato di tutto, dal sistema di traino al cinema di bordo. Un giocattolone che punta a vendere 90.000 unità l’anno. Anche i cowboy che amano l’elettrico vogliono la loro parte.

Kia guarda anche lontano con i suoi Software Defined Vehicles, vere navicelle su ruote con AI, guida autonoma e sistemi operativi da geek incalliti. La prima “SDV Pace Car” sarà svelata nel 2026, ma già dal 2027 queste tecnologie cominceranno a popolare i modelli in vendita.