Hyundai Ioniq 6 si rifà il look, meno estrema e più elegante

Hyundai ha deciso di dare una rinfrescata alla Ioniq 6, presentando il restyling al Seoul Mobility Show 2025. La novità più chiacchierata pare essere lo spoiler ducktail che sull’aggiornamento del modello è sparito.

La berlina elettrica che faceva l’occhiolino alla Porsche 911 ha detto addio alla sua iconica ala posteriore in favore di un design più fluido. Meno aggressività visiva, più efficienza aerodinamica, il tutto probabilmente per migliorare ancora di più le prestazioni e i consumi. Ma Hyundai non si è limitata a qualche ritocco estetico.

Questo aggiornamento, sebbene non rivoluzionario, punta a raffinare l’esperienza di guida e a rendere la Ioniq 6 ancora più appetibile a livello globale. Il nuovo modello debutta prima in Corea del Sud, ma tranquilli, perché vedremo presto il modello negli Stati Uniti e, si spera, anche in Europa.

All’esterno, la Ioniq 6 sfoggia un frontale più pulito, fari più sottili e un cofano con un accenno di “muso di squalo”. Il profilo è ora enfatizzato da un elemento scuro che corre lungo tutta la parte inferiore dell’auto, facendola sembrare ancora più schiacciata a terra. Sul retro la differenza è evidente. Il vecchio spoiler ha lasciato il posto a un lift più integrato, regalando alla vettura una silhouette ancora più affusolata. Niente più appendici vistose, ma linee orizzontali sui fanali posteriori e un paraurti ridisegnato per un look più moderno e muscoloso.

Non bastava il restyling standard evidentemente. Hyundai ha pensato anche agli amanti delle prestazioni con la nuova Ioniq 6 N Line. Questo allestimento ispirato al concept RN22e aggiunge paraurti più aggressivi, minigonne laterali per un effetto più schiacciato sull’asfalto (sembra più bassa, ma è tutta estetica) e una parte posteriore con dettagli più scuri.

Ancora niente dati tecnici ufficiali, ma l’atteggiamento da sportiva c’è tutto. E per chi vuole ancora più adrenalina, Hyundai ha confermato l’arrivo della Ioniq 6 N, una vera e propria elettrica ad alte prestazioni. Abbiamo già visto i prototipi scatenarsi al Nurburgring, e il debutto ufficiale è previsto per luglio. Aspettiamoci numeri da paura.

Per quanto riguarda il cuore elettrico della Ioniq 6, niente stravolgimenti. La piattaforma e i motori resteranno quelli della versione pre-restyling, quindi stessa autonomia e prestazioni. In poche parole, se vi piaceva la Ioniq 6 di prima, questa è solo una versione migliorata. Hyundai ha puntato sull’eleganza e sulla tecnologia piuttosto che sulla potenza bruta. E la strategia sembra vincente.