IONIQ 4, il prossimo SUV elettrico Hyundai debutta già nel 2025?

Hyundai continua a spingere forte sull’acceleratore elettrico, ampliando la sua già affollata gamma di BEV. Dopo aver svelato la IONIQ 9 e la Inster, il colosso coreano sta preparando il terreno per un altro modello a batteria destinato a farsi strada con tutta probabilità.

Il mercato cinese, primo approdo di questo modello, è una giungla competitiva, dominata da giganti locali come BYD, ma Hyundai non ha nessuna intenzione di restare a guardare. E ora, grazie a una serie di teaser ufficiali, abbiamo un primo assaggio di questa nuova creatura elettrica.

Hyundai ha rilasciato alcune immagini teaser che mostrano il nuovo modello impegnato in test invernali, ancora ben coperto da un mimetismo davvero abbondante. Per ora, il nome in codice è “OE”, ma i rumors suggeriscono che questo SUV possa entrare ufficialmente nella famiglia IONIQ con il nome IONIQ 4.

Dai pochi dettagli visibili, la vettura presenta un design da SUV compatto classico, con linee pulite e fari sottili che ricordano vagamente la IONIQ 9, ma in formato più compatto. In sostanza, Hyundai sembra voler puntare su un modello elettrico pratico, spazioso e adatto ai gusti cinesi.

Per quanto riguarda la meccanica, tutto tace. Ma se la IONIQ 4 seguirà le orme delle sorelle maggiori, è probabile che adotterà la piattaforma E-GMP, la stessa che ha già dato vita a modelli di successo come IONIQ 5 e IONIQ 6. L’obiettivo? Sfondare nel mercato cinese, dove Hyundai ha già piantato solide radici con l’inaugurazione dello Hyundai Motor China Advanced Tech and R&D Center. Questo centro di ricerca avanzato gioca un ruolo chiave nella strategia del brand, lavorando a stretto contatto con partner locali per sviluppare BEV pensate su misura per i consumatori cinesi.

L’attesa per scoprire tutti i dettagli potrebbe finire molto presto. I più informati ipotizzano che Hyundai svelerà la IONIQ 4 al Salone dell’Auto di Shanghai 2025, che si terrà a fine aprile. Quindi, se vi piacciono le SUV elettriche (in questo caso) con un pizzico di mistero, tenete d’occhio questa novità coreana.