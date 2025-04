Le ibride servono: la divisione Hyundai N smentisce la corsa esclusiva all’elettrico

Dopo averci fatto battere il cuore con la Ioniq 5 N, una vera bomba a pile per chi ama le scariche di adrenalina, Hyundai ha mandato in orbita le aspettative annunciando anche l’arrivo dell’Ioniq 6 N. A questo punto, tutti pensavano che la divisione “N” stesse per dire addio ai pistoni per abbracciare definitivamente il mondo dell’elettrico. E invece no.

Il vicepresidente e co-fondatore di Hyundai N, Joonwoo Park, ha voluto mettere le cose in chiaro: niente “monoteismo elettrico” per ora. Al contrario, il marchio sta coltivando l’idea di modelli ibridi ad alte prestazioni. E secondo Park, questa mossa potrebbe addirittura dare un bel vantaggio competitivo, visto che nessun rivale ci sta ancora pensando seriamente.

La notizia conferma quanto già lasciato intendere dal boss Till Wartenberg nel 2023, il quale aveva dichiarato che finché le leggi lo permetteranno, Hyundai N continuerà a sfornare motori termici, magari anche accompagnati da un aiutino elettrico sotto forma di ibrido plug-in o convenzionale.

Dietro le quinte, i lavori sono già partiti. Alex Eichler, uno dei cervelloni del team collaudo, ha spifferato che siamo già nella fase di “pre-sviluppo” dei sistemi ibridi. Però Park mantiene un certo scetticismo dato che il problema è sempre lo stesso, il fastidioso peso in eccesso. Ha persino citato la belva tedesca per eccellenza, la BMW M5, per far capire quanto possano essere pesanti questi “muscolosi green”.

Le dichiarazioni di Hyundai si sono poi concentrate sulle celebri i20 N e i30 N, due piccole belve a benzina che, purtroppo, non sono destinate a un mercato globale ma solo regionale. Ma non sono le uniche sotto la lente d’ingrandimento. Anche l’Elantra N, questa però disponibile negli Stati Uniti, è nel mirino per una futura ibridazione. Anche per dare fastidio alla prossima Civic Type R, che anche Honda sembra voler convertire all’elettrificazione.

Hyundai, al momento, non ha svelato una data esatta per l’arrivo delle sue N ibride, ma ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola entro fine 2027. Quindi, in definitiva, ci toccherà aspettare almeno un paio d’anni. Le cose ben fatte richiedono tempo.