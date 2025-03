Hyundai Insteroid, l’ultima coreana potrebbe essere il pesce d’aprile più tamarro di sempre

Sembra uno scherzo, ma non lo è. Qualcuno potrebbe anche sperarci ed essere persino accontentato. La Hyundai Insteroid, però, verrà ufficialmente svelata ad aprile 2025, e il suo nome dice già tutto: ha preso la piccola Inster, l’ha pompata a dovere e l’ha trasformata in un concept da pista che sembra uscito direttamente da un videogioco anni Novanta.

L’idea di Hyundai è semplice quanto geniale. Si tratta di creare una “fantasia di design sportiva a zero emissioni”, giusto per far sognare gli appassionati di hot hatch elettriche. Peccato solo che questa piccola peste non vedrà mai la produzione di serie.

Dimenticatevi la compatta Hyundai Inster che conoscete: l’Insteroid ha (visibilmente) preso gli steroidi, impossibile non sorridere sulla scelta del nome. Le dimensioni originali, 3,82 metri di lunghezza per 1,61 metri di larghezza, sono state stravolte da un kit estetico da pista che include diversi elementi.

In sequenza, le novità visibili sulla Inster più muscolosa: un gigantesco spoiler anteriore che sfiora l’asfalto, un alettone mastodontico sul retro, in stile WRC, un estrattore aerodinamico che sembra pronto a risucchiare la strada e dei passaruota extralarge per ospitare cerchi da ben 21 pollici, luci LED pixelate per un look futuristico e aggressivo Siamo così davanti a un’auto che sembra un incrocio tra una Hyundai i20 N WRC e un bolide da arcade racing.

Le immagini teaser rivelano che l’abitacolo non è da meno. Da notare la plancia ridotta all’osso, minimalista e senza fronzoli Roll bar interno per un feeling da corsa autentico, il numero 23 sui finestrini, dettaglio da veri fanatici, le antenne sul tetto, perché anche l’aerodinamica vuole la sua parte e la leva del cambio sequenziale in alluminio, con tanto di portachiavi a forma di Insteroid.

La vogliamo davvero? Certo che sì, ma resta un concept e probabilmente non uscirà mai dai laboratori di Hyundai. Diciamoci la verità: chi non vorrebbe vedere una hot hatch elettrica così esagerata su strada?