Kia punta tutto sull’ibrido: rivoluzione per la nuova Sportage 2027

Kia si prepara a rivoluzionare la sua iconica Sportage con il lancio della sesta generazione previsto per il 2027. Il nuovo modello segna un’importante evoluzione tecnologica e strategica, eliminando completamente le versioni a combustione interna tradizionale.

La futura Sportage sarà infatti disponibile esclusivamente con motorizzazioni ibride (HEV) e ibride plug-in (PHEV), una decisione dettata dalle crescenti esigenze del mercato e dalle nuove normative sulle emissioni.

L’abbandono dei motori a benzina e diesel puri da parte di Kia non è casuale. La crescente richiesta di veicoli con tecnologia elettrificata e la necessità di adeguarsi alle restrizioni ambientali nei principali mercati, come Nord America ed Europa, hanno spinto il brand coreano a puntare tutto sull’ibrido.

Questo passaggio arriva in un momento in cui le vendite di veicoli 100% elettrici stanno registrando una leggera flessione, a causa di costi ancora elevati, infrastrutture di ricarica insufficienti e manutenzione più onerosa rispetto alle alternative ibride. Al contrario, i veicoli ibridi continuano a guadagnare popolarità, offrendo una soluzione efficiente ed ecologica senza le problematiche legate alla ricarica.

La nuova Kia Sportage non sarà solo più sostenibile, ma anche più performante. Gli aggiornamenti previsti al gruppo propulsore ibrido includeranno una batteria più capiente, per migliorare l’autonomia complessiva, un motore più potente, per prestazioni superiori su strada e una maggiore autonomia in modalità elettrica, con la versione PHEV che potrebbe toccare i 100 km di guida solo elettrica. Questi miglioramenti garantiranno maggiore efficienza nei consumi, ridotte emissioni di CO2 e una guida più versatile sia in città che nei lunghi viaggi.

La Kia Sportage è uno dei modelli più venduti del marchio, soprattutto in Nord America ed Europa, rendendola un pilastro fondamentale della strategia globale del brand. La scelta di convertirla interamente all’ibrido non solo rafforza la competitività di Kia nei mercati chiave, ma risponde anche alle nuove politiche governative che stanno riducendo i sussidi per le auto elettriche.

Dati alla mano, le vendite di veicoli elettrici puri hanno registrato un calo, evidenziando come il mercato stia ancora cercando un equilibrio tra elettrico e ibrido. Kia, dunque, si concentra sull’espansione dell’ibrido, ma non ha di certo abbandonato il suo impegno verso l’elettrificazione totale. Hyundai e Kia hanno già annunciato piani per introdurre veicoli EREV (Extended Range Electric Vehicles) entro il 2027, come parte di un graduale passaggio verso una mobilità completamente elettrica.