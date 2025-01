Nvidia ha creato una piattaforma IA per istruire i veicoli a guida autonoma

Il leader globale nell’informatica e nell’intelligenza artificiale, ha da tempo ampliato il proprio interesse verso il settore automotive, concentrandosi su soluzioni innovative per l’infotainment e la guida autonoma. Durante il CES 2025, l’evento annuale che a Las Vegas riunisce il meglio della tecnologia, Nvidia ha fatto un ulteriore passo avanti presentando Nvidia Cosmos, una piattaforma rivoluzionaria destinata a trasformare il mondo della mobilità autonoma.

Nvidia Cosmos è progettata per generare video di ambienti virtuali iperrealistici, integrando variabili come condizioni meteo, tipologie di strade e scenari complessi. Questo sistema consente agli sviluppatori di addestrare i veicoli autonomi simulando situazioni di guida reali.

La tecnologia si basa su un meccanismo simile a quello di ChatGPT e Gemini, dove l’utente inserisce un testo (cosiddetti prompt) per ottenere immagini o risposte. Tuttavia, il punto di forza di Cosmos è la sua capacità di creare contenuti visivi realistici per aiutare le IA a comprendere meglio il mondo fisico.

Il sistema Nvidia attinge a un vasto archivio di dati. Si tratta di oltre 20 milioni di ore di filmati che includono scene quotidiane, come persone che camminano o interagiscono con oggetti. Questi dati vengono trasformati in simulazioni accurate, fondamentali per addestrare le IA alla guida autonoma in modo più sicuro ed economico, eliminando molti rischi legati ai test su strada.

Nvidia Cosmos offre agli sviluppatori l’opportunità di personalizzare modelli utilizzando prompt e caricando dati specifici, come immagini e video. Questo approccio permette di creare veicoli altamente avanzati già testati in ambienti virtuali, un passo cruciale verso la diffusione della guida autonoma.

Per provare direttamente questa tecnologia, è possibile accedere al portale ufficiale di Nvidia Cosmos e generare i propri video. Secondo il CEO di Nvidia, Jensen Huang, questa innovazione rappresenta un punto di svolta per l’industria, spingendola verso una nuova era in cui la robotica diventerà un settore multimiliardario. Il sistema si integra perfettamente con altre soluzioni Nvidia, come DRIVE AGX Orin, una piattaforma hardware e software per veicoli autonomi basata su DriveOS.

Tra i primi ad adottare questa tecnologia troviamo Toyota, che la implementerà nei suoi prossimi modelli. Inoltre, Nvidia ha annunciato collaborazioni strategiche con Aurora e Continental per lo sviluppo mezzi pesanti autonomi. “Consegnare il primo camion senza conducente sarà rivoluzionario. Distribuirne migliaia cambierà radicalmente il nostro stile di vita”, ha dichiarato Chris Urmson, CEO e co-fondatore di Aurora.