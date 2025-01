Geely si propone obiettivi estremamente ambiziosi: oltre 5 milioni di auto prodotte entro il 2027

Il gruppo cinese Geely sembra animato da ambizioni sempre più evidenti. Tanto da dichiarare apertamente l’obiettivo di arrivare a vendere più di cinque milioni di veicoli all’anno entro il 2027. Per capire meglio la portata della dichiarazione, occorre sottolineare come nel 2023 abbia venduto 2,79 milioni di unità, tra auto vetture e veicoli commerciali. Si tratterebbe quindi di un vero e proprio balzo, pari al 79% circa. Ove riuscisse nel suo intento, sarebbe molto probabile l’entrata di Geely nella Top Ten dei gruppi automobilisti mondiali.

Geely, l’appetito vien mangiando

Geely Holding Group non fa ormai più mistero sui suoi programmi per il futuro. Tanto da dichiarare, nella giornata di domenica la sua intenzione di puntare a vendere più di 5 milioni di veicoli all’anno entro il 2027. Quindi molti di più anche dei tre milioni di veicoli con cui ha concluso i primi undici mesi del 2024. Un dato che segna una crescita del 20% nei confronti dello stesso periodo del 2023.

Per cercare di agevolare il suo cammino verso gli obiettivi proclamati, il gruppo cinese ha deciso di procedere ad un consolidamento dei suoi tanti marchi. Il quale ne vedrà la suddivisione in due unità produttive, Geely Auto e Zeekr Technology. La prima riserverà i propri sforzi al mercato di massa, mentre la seconda sarà orientata verso i segmenti premium.

La roadmap delineata nella nota emessa al proposito, è stata disegnata nel preciso intento di rafforzare l’allineamento della ricerca e dello sviluppo di tecnologie chiave. Aspetti che sono stati sin qui condotti in maniera separata all’interno di ognuno dei marchi che compongono la galassia Geely. Un modus operandi rivelatosi dispendioso e, di conseguenza, da correggere in vista della sfide future.

I nuovi piani arrivano dopo l’avvio di una serie di mosse considerate strategiche dall’azienda di proprietà del miliardario Eric Li. Dopo l’espansione in settori come la produzione di smartphone o i servizi bancari, ora l’attenzione si va a concentrare proprio su quello automobilistico. E in questo solco è da considerare la ragione della fusione tra Zeekr e il marchio gemello Lynk & Co, annunciata nel mese di novembre.

Geely non intende rinunciare alle auto a benzina

Occorre anche sottolineare come Gui Shenyue, il suo amministratore delegato abbia di recente affermato che Geely non abbia alcuna intenzione di escludere le auto a benzina dalla sua gamma. Un orientamento che è da considerare la presa d’atto della nuova situazione del mercato. In pratica, anche il gruppo cinese, che pure si è segnalato per la produzione di EV, ha dovuto prendere coscienza del fatto che rinunciare alla produzione di auto a combustione interna potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang.

A giustificazione di questa mossa, il CEO di Geely ha rilasciato la seguente dichiarazione, in una intervista concessa al South China Morning Post: “Se non producete auto a benzina sappiate che perderete un importante motore di crescita dei vostri profitti”. Un monito rivolto naturalmente ai suoi colleghi che sembrano invece non tenere conto di quanto sta accadendo. E, soprattutto, continuano a chiedere incentivi statali che, al contrario, stanno finendo in molte parti del globo.

Gui Shenyue ha anche aggiunto che le automobili a benzina del futuro cesseranno di essere divoratrici di carburante, per trasformarsi in veicoli economici e intelligenti. Intanto, comunque, nell’anno che si è appena concluso, il gruppo dovrebbe aver consegnato circa 820mila auto a combustione interna. O, almeno, questa è la previsione fatta in attesa dei numeri reali ormai in arrivo.

Un dato che deve essere messo in relazione con la particolare situazione del mercato cinese. Ove nel corso del 2024 le auto a benzina hanno fatto registrare un ribasso nell’ordine del 20% per quanto riguarda le vendite. Anche Geely, quindi, sembra intenzionata a iscriversi nel novero delle aziende che privilegiano l’approccio multi-percorso verso un modello di sostenibilità più sostenibile.