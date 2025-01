Resta bloccato su un taxi a guida autonoma: “Continua a girare in tondo”

C’è chi crede che in futuro ci saranno soltanto auto a guida autonoma, come Elon Musk, amministratore delegato di Tesla. Nelle auto del futuro non ci saranno più sterzo e pedali: basterà inserire la destinazione e, come per magia, il mezzo si occuperà di tutto. Tuttavia, sembra che questa tecnologia sia ancora da affinare. Un utente ha raccontato la sua disavventura con un robotaxi Waymo, controllata da Google, che continuava a girare in tondo.

Robotaxi a guida autonoma continua a girare in tondo: utente bloccato all’interno

Mike Johns, lo sfortunato utente che si è trovato bloccato sul robotaxi, aveva prenotato una corsa su un taxi a guida autonoma di Waymo per recarsi all’aeroporto di Los Angeles. Qualcosa però è andato storto. Il veicolo elettrico, una Jaguar I-Pace, è rimasto bloccato all’interno di un parcheggio, senza mai imboccare l’uscita. Il taxi elettrico ha iniziato a girare in tondo, senza mai fermarsi.

Dopo 5 minuti di girotondo, Johns ha contattato l’assistenza per spiegare l’accaduto. Dopo poco il team è riuscito a sbloccare il robotaxi elettrico e portare il cliente, ovviamente insoddisfatto di questa esperienza, a destinazione. Waymo è stata successivamente contattata da CBS News, spiegando di aver identificato la causa: un problema al software, che l’azienda ha già risolto. Waymo ha anche assicurato che un evento simile non si ripeterà più in futuro. Sarà vero?

Nel frattempo anche Tesla si prepara ad entrare in questo settore, e lo farà con la nuova Tesla Cybercab, presentata lo scorso ottobre. Questo veicolo, che come detto in precedenza sarà privo di sterzo e pedali, dovrebbe fare il suo debutto negli Stati Uniti nel 2026. Il prezzo, secondo quanto affermato da Musk, dovrebbe essere intorno ai 30.000 dollari. Tuttavia, alcuni analisti non credono possibile l’arrivo di questo modello il prossimo anno, poiché l’azienda dovrà migliorare, e non poco, il sistema di guida autonoma. Farlo in poco più di anno sembra alquanto improbabile. Elon Musk e Tesla però sanno sempre come stupire.