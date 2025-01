BYD Atto 2, il crossover cinese potrebbe sconvolgere la concorrenza

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles 2025, che aprirà le sue porte il 10 gennaio, sarà il palcoscenico per numerose novità automobilistiche, tra cui spicca il debutto europeo della BYD Atto 2, un crossover compatto completamente elettrico. Conosciuto in Cina come Yuan Up, questo modello è pronto a conquistare il mercato europeo, posizionandosi in un segmento competitivo che comprende rivali come Kia EV3, MG4 e Peugeot 2008.

Anche se il pubblico dovrà attendere il Salone per ammirarla dal vivo, sono già noti alcuni dettagli tecnici di questo promettente veicolo. Prima di giungere all’evento di Bruxelles, la BYD Atto 2 ha superato con successo i test del Green NCAP, l’organismo europeo che valuta l’efficienza dei veicoli. Il crossover cinese ha ottenuto il massimo risultato: cinque stelle e un punteggio medio del 96%, confermando la sua eccellenza in termini di sostenibilità e prestazioni.

L’efficienza complessiva del modello è uno dei suoi punti di forza. Con un consumo medio di 21,9 kWh ogni 100 km, la BYD Atto 2 si distingue per un sistema di alimentazione composto da un motore elettrico anteriore da 177 CV e 290 Nm di coppia, supportato da una batteria da 42,4 kWh.

Nei test del Green NCAP, l’autonomia è risultata di 245 km in condizioni miste (strada e autostrada, con diverse condizioni climatiche), mentre i dati WLTP indicano un’autonomia maggiore: 312 km complessivi e fino a 463 km in ambito urbano.

Basato sulla piattaforma modulare BYD 3.0, il crossover misura 4,31 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza, con un passo di 2,62 metri e un peso contenuto di 1.590 kg. Un altro aspetto interessante riguarda la produzione. La BYD Atto 2, infatti, sarà assemblata in Europa, presso lo stabilimento ungherese del marchio, che già produce la Atto 3 e la Dolphin. Questo consente di ridurre i costi di importazione, sebbene il prezzo europeo sarà più elevato rispetto a quello cinese, che parte da una cifra corrispondente a circa 12mila euro.

Il prezzo ufficiale e ulteriori dettagli saranno svelati durante la conferenza stampa del 10 gennaio al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2025, un evento che promette di essere cruciale per il lancio della BYD Atto 2 in Europa.