Nuovo Ford Tourneo Courier, la monovolume per la città

Ford ha da poco rinnovato il suo Tourneo Courier proponendo una monovolume a guida alta rivelandosi, anche per questo, ideale sia per gli spostamenti urbani che i viaggi. Dopo esserci occupato della nuova Ford Puma dedichiamoci al nuovo Ford Tourneo Courier che fa della comodità e della versatilità i suoi principali punti di forza.

Nuovo Ford Tourneo Courier, il mezzo per godersi la vita all’aria aperta

Il Ford Tourneo Courier ha un design ispirato a quello dei SUV con linee rinnovate nell’ultima versione commercializzata. L’ultima versione abbandona definitivamente le linee del veicolo commerciale proponendo un design che richiama quello di un SUV. Dal frontale caratterizzato dai grandi propiettori che incorniciano la calandra al gioco di linee e spazi dato dai passaruota e gli inserti di colore nero, il Ford Tourneo Courier dà una chiara sensazione di forza e robustezza. Un tratto caratteristico è dato dall’ampia presenza di superfici vetrate che si estendono su tutto il veicolo.

Sul laterale i due portelloni scorrevoli grazie ai quali avere un facile e completo accesso ai sedili posteriori. Una soluzione che aumenta anche la sicurezza (evitando aperture improvvise con il rischio di colpire pedoni, ciclisti e auto che stanno sopraggiungendo da dietro) per tutta la famiglia. Il Ford Tourneo Courier è pensato sia per i grandi che per i bambini potendo ospitare fino a cinque persone con un significativo bagagliaio (la capienza di base è di 570 litri che possono diventare 2162 litri abbattendo il divano). Nonostante questa capienza extra-large il Ford Tourneo Courier ha una lunghezza complessiva non superiore ai 4,4 metri assicurando quindi una grande manovrabilità anche nei percorsi urbani.

Il bagagliaio è uno dei tratti caratteristici del Ford Tourneo Courier. Presenta infatti un portellone ad apertura verticale con un volume squadrato e una soglia di carico bassa così da semplificare le operazioni di carico. Inoltre sono presenti tantissimi vani da sfruttare per la sistemazione dei bagagli ed è presente anche una presa da 12 V da utilizzare per collegare piccoli elettrodomestici.

Tante novità (e miglioramenti) anche negli interni dove il nuovo Ford Tourneo Courier propone materiali di qualità e sedili particolarmente confortevoli e capaci di restituire un’ottima visuale. Nuova è anche la console con il sistema di infotainment touch da 8” e un quadro strumenti digitale che sostituisce quello analogico. Sono presenti anche varie porte USB, la base di ricarica wireless e il supporto ad Apple CarPlay e Andoid Auto.

Sul fronte delle prestazioni il Ford Tourneo Courier propone un motore Ecoboost 1.0 a benzina da 125 CV di potenza in abbinamento al cambio automatico a 7 marce. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida (di serie) come il Cruise Control, l’assistenza pre-collisione, il sistema per il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali.