Ford presenta la sua “corazzata” pronta per la Dakar

È tempo di presentazioni, soprattutto in occasione del Goodwood Festival of Speed. Non poteva mancare anche la Ford. La storica azienda americana ha presentato il suo nuovo Raptor T1+ in vista del debutto alla Dakar nel gennaio 2025.

Il veicolo è stato svelato al pubblico questo venerdì durante il Goodwood, anticipando la partecipazione ufficiale al Campionato mondiale rally-raid dell’anno prossimo, in collaborazione con M-Sport. Ford ha comunicato anche qualche dettaglio a proposito del suo “corazzato” Raptor T1+. Il veicolo per la Dakar peserà almeno 2.010 kg e si mostra con una larghezza di 2.300 mm. Sarà equipaggiato con cerchi in alluminio da 8,5 pollici per 17 pollici, abbinati a pneumatici da 37 pollici.

Passando alla propulsione, la parte più succosa della presentazione, è stato reso noto che la spinta di questo Ford sarà fornita da un motore V8 da 5,0 litri basato sul Coyote, con un sistema di lubrificazione a carter secco e uno scarico ottimizzato.

Come già annunciato, il quattro volte vincitore della Dakar, Carlos Sainz Sr, guiderà il team Ford a partire dal 2025, con Nani Roma tra i piloti. I nomi degli altri due piloti verranno rivelati nelle prossime settimane. Ford, intanto, ha testato il Raptor T1+ privatamente per un lungo periodo e ha accumulato già 10.000 km di guida.

Il debutto per una competizione avverrà in gara alla Baja Hungary dall’8 al 10 agosto, seguito dal Rallye du Maroc in ottobre. La sua prima partecipazione alla Dakar inizierà il 4 gennaio 2025. Relativamente a quest’anno, Ford ha già ottenuto una partecipazione esplorativa nel prestigioso rally-raid mondiale con una versione modificata del Ranger costruita da NWM, guidata da Roma e dal sudafricano Gareth Woolridge.

Pensando ai piani futuri delle corse del marchio americano, il 2025 segnerà il primo impegno completo di Ford nella maratona con sede in Arabia Saudita. “Affrontare una gara impegnativa come la Dakar è una grande sfida per noi di Ford Performance, ma siamo sempre pronti a metterci alla prova”, ha dichiarato Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Performance Motorsports. “Per affrontare questa sfida, abbiamo stretto una partnership con i migliori del settore, M-Sport e Red Bull. Credo che questo dimostri quanto seriamente stiamo prendendo questo progetto”.

Il Ford Raptor T1+, stando a quanto dichiarato dall’Ovale blu, rappresenta “un punto fermo nella visione off-road globale”. La casa americana, infatti, vuole arrivare più che pronto alla prestigiosa competizione. “Vogliamo sfidare i migliori e dimostrare il nostro valore nei terreni più difficili del mondo. Le lezioni apprese dal Raptor T1+ contribuiranno a rendere i veicoli Raptor sempre migliori per i nostri clienti”.