Ford Fiesta potrebbe tornare come modello elettrico nel 2026

Ford ha pubblicamente ammesso in diverse occasioni come i suoi piani iniziali di elettrificazione della gamma siano stati troppo ambiziosi. La casa automobilistica americana, però, non sta di certo abbandonando la tecnologia elettrica. Negli ultimi mesi, infatti, Ford ha presentato due importanti modelli: Explorer e Capri, entrambi SUV elettrici. Resta, però, un pesante vuoto nella fascia più bassa della gamma dell’azienda americana.

Con un prezzo di partenza di 47.500 euro e una lunghezza di 4,47 metri, l’Explorer lascia spazio a modelli elettrici decisamente più piccoli e, quindi, accessibili. Le auto elettriche economiche sono diventate una necessità imprescindibile in Europa, soprattutto per provare a competere con Tesla e i produttori cinesi. Ford, in tal senso, non fa eccezione. Sotto il nome di “Skunkworks”, Ford sta sviluppando una nuova architettura per auto elettriche più piccole ed economiche.

Nelle ultime settimane è emerso chiaramente che anche Ford ha bisogno di piccole auto elettriche. A capo del team di sviluppo della nuova piattaforma c’è l’ex ingegnere Tesla, Alan Clarke. “È arrivato in Ford un paio di anni fa e sta cercando di creare la piattaforma più efficiente per le auto elettriche al mondo. Questo è l’obiettivo”, ha dichiarato Marin Gjaja, direttore operativo di Ford Model e (la divisione relativa a produzione e distribuzione di veicoli elettrici dell’Ovale blu). Attorno al progetto Skunkworks, secondo Gjaja, c’è un team di circa 300 persone.

La piattaforma che Ford starebbe sviluppando negli States dovrebbe arrivare anche in Europa, dove potrebbero anche rinascere modelli più tradizionali, almeno rimanendo sui nomi. La Ford Fiesta ha già detto addio, forse prematuramente, e la Focus sta seguendo la stessa strada. L’evoluzione all’elettrico ha fatto sparire alcuni modelli ma non vuol dire che questi siano cancellati per sempre.

Il primo modello a essere lanciato sulla nuova piattaforma sarà la Puma, prevista per la fine del 2026 o l’inizio del 2027. Laa nuova Puma, infatti, aggiungerà presto alla sua gamma una versione completamente elettrica. Ford punta anche sulle batterie LFP, considerate una “tecnologia molto più conveniente e duratura”, ed effettivamente è così per moltissimi marchi. “Se guardiamo la nostra offerta a livello globale, attualmente nel segmento accessibile non abbiamo molto. La chiave per noi è essere convenienti, differenziati e redditizi. Per troppo tempo siamo rimasti nel segmento economico, andando in pareggio o perdendo soldi”, conclude Gjaja.