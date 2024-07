Ford Puma Gen-E, nuove foto spia durante i test del crossover elettrico

Abbiamo già visto l’aggiornamento della Puma ma pare ci siano altri test e aggiornamenti che restano “segreti”. Altre foto spia catturate da paparazzi appostati in una località di montagna hanno immortalato il crossover Ford durante alcune prove su strada.

Durante alcuni test sulle Alpi, infatti, è stato avvistato il crossover elettrico pesantemente camuffato, e il design sembra non mentire. Non ci sono dubbi su quanto il veicolo sia direttamente collegato alla recentemente aggiornata Ford Puma. Non siamo più davanti alla compatta sportiva di un tempo, lo abbiamo compreso da tempo, ma davanti a quello che viene definito B-SUV.

Tra le modifiche visibili, si possono notare una griglia completamente chiusa e un paraurti anteriore che sembra quasi del tutto ridisegnato. Sebbene non ci siano foto degli interni di questo veicolo in test, si prevede che ci saranno le caratteristiche della versione già mostrata al pubblico. Tra le dotazioni, un quadro strumenti digitale da 12,8 pollici, un sistema di infotainment SYNC 4 da 12 pollici, un caricabatterie wireless per smartphone e avanzati sistemi di assistenza alla guida come l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go.

I dettagli del motore rimangono nell’incertezza, ma si possono azzardare delle ipotesi concretizzabili. Infatti, è probabile che la Puma condivida alcune caratteristiche con l’E-Transit Courier. Questo potrebbe significare un motore elettrico da 134 CV (100 kW) e 290 Nm di coppia, insieme a una capacità di ricarica rapida DC di 100 kW, permettendo di ottenere fino a un’autonomia di 87 km di durata in soli 10 minuti di sosta in ricarica.

Ford ha mantenuto riservati ulteriori dettagli, ma ha precedentemente annunciato che la Puma Gen-E (come verrà chiamata ufficialmente) verrà presentata entro la fine dell’anno. Il prezzo previsto sarà superiore rispetto alla Puma che già conosciamo, quella “tradizionale”, circa 27mila euro, ma notevolmente inferiore rispetto alla Mustang Mach-E e all’Explorer EV, per citare altri due importanti prodotti della casa auomobilistica americana.