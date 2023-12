Dacia Duster: non sarà completamente elettrica almeno fino al 2030

Alla domanda di Autocar su come e quando la Dacia Duster passerà alla trazione elettrica pura, l’amministratore delegato del marchio Denis Le Vot ha semplicemente risposto: “Non lo so”, spiegando che tali decisioni sono ancora lontane, dato che la nuova Duster probabilmente rimarrà in vendita per i prossimi otto anni. Inoltre, egli ritiene che intorno al 2032 ci sarà abbastanza “spazio” sul mercato affinché il Duster rimanga “prevalentemente basato sui motori termici “.

Una Dacia Duster completamente elettrica? Difficilmente arriverà prima del 2030

Le Vot ha dichiarato: “Renault si sta muovendo rapidamente e in modo massiccio verso l’elettrificazione delle auto. Anche Dacia si sta muovendo, ovviamente, perché conosciamo come finiranno le cose. Ma non sta andando così veloce. Dacia offre un’alternativa in ogni momento nel mercato della mobilità”. Ha aggiunto che i motori a combustione interna sono il “pane quotidiano” di Dacia e che il marchio è un “giubbotto di salvataggio” per il gruppo Renault “in questo ambiente incerto”. Passare all’elettrico non è una gara. Potrei dire che è esattamente l’opposto. Dobbiamo solo essere continui”, ha dichiarato.

“Stiamo decarbonizzando passo dopo passo, quindi prima di tutto puntiamo sui motori a combustione con il 10% in meno di carbonio, poi quando il mercato lo richiederà passeremo all’HEV (full hybrid).” Le Vot ha aggiunto che “ad un certo punto completeremo la transizione completamente elettrica” ma ciò dipenderà dai cicli dei singoli modelli, la Sandero ad esempio dovrebbe essere sostituita intorno al 2028, e dalla sua domanda proviente dai mercati internazionali. Dacia Duster dunque potrebbe dover aspettare qualche anno in più.

“Nessuno può immaginare se lanceremo in Europa un’auto esclusivamente a combustione che vivrà tra il 2028 e il 2034, giusto? “Allo stesso tempo, i tassi di elettrificazione saranno ancora lontani dall’aver raggiunto il 100 per cento e inoltre le nostre auto sono richieste anche al di fuori dell’Europa: Turchia, Marocco e Nord Africa, America Latina e India. Questo significa che abbiamo la possibilità di rimanere dual-energy, ovvero una versione elettrica e una versione termica. Vedremo. Abbiamo tempo”, ha concluso. Vedremo dunque nei prossimi anni che novità arriveranno a proposito della futura Dacia Duster elettrica.