Dacia Bigster, si avvicina il debutto: come sarà questa “Duster XL”

Dacia è tornata da tempo sul mercato rinunciando a quell’etichetta che gli era stata affibbiata di “economica” o di “seconda scelta”. Il marchio interno in Renault vuole rivoluzionare nuovamente il mercato con un veicolo che promette di essere uno degli acquisti “top” di qui a un anno. Dopo aver presentato la Spring del 2024, l’azienda si prepara a lanciare la Bigster. La nuova auto, basata sulla recente versione 2024 della Duster, sarà più grande e spaziosa. Lo si può certamente notare dai rendering pubblicati da Auto Week.

Il concept della Bigster è stato presentato da Dacia addirittura tre anni e mezzo fa, infatti se ne parla da tanto, fra indiscrezioni, ipotesi, immagini e fantasie grafiche. Ora sembra arrivato il momento per il lancio ufficiale. La Bigster, anche se il nome farebbe pensare immediatamente un solo “senso” a questo esordio, non è semplicemente una Duster ingrandita: il design mostrerà modifiche significative, ci sarà un nuovo paraurti, una griglia frontale diversa e un posteriore decisamente rinnovato.

Il tetto allungato renderà la parte posteriore della Bigster più verticale, il portellone si estenderà verso il basso per facilitare l’accesso al bagagliaio. E a proposito di spazi al posteriore, per quanto riguarda il bagagliaio ci si aspetta uno spazio ampio, peculiare per un’auto più pratica e capiente. La configurazione interna potrebbe prevedere tre file di sedili per un totale di sette posti, sacrificando parte del bagagliaio per ospitare più passeggeri.

La Bigster si collocherà nettamente al di sopra della Duster nella gamma, probabilmente come un D-SUV con una lunghezza superiore ai 4,5 metri. Dacia, come è noto da anni, intende mantenere i prezzi accessibili, seguendo la sua filosofia di offrire auto pratiche, senza che ci soffermi troppo sui dettagli e sulle decorazioni, esteticamente piacevoli e a basso costo. La formula ha già dimostrato di essere ampiamente vincente.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, si prevede l’adozione di un motore ibrido da 140 cavalli, oltre all’opzione GPL già da tempo molto apprezzata. Dovrebbe essere disponibili anche le versioni con trazione integrale e anteriore. Difficile prevedere precisamente i prezzi, ma Bigster dovrebbe avere un costo superiore ai 20mila euro.