Dacia Bigster sarà una versione allungata della Duster? Ecco come potrebbe essere

Dacia ha annunciato il lancio della Bigster per il 2025. Questo nuovo modello, di cui sono recentemente emerse le prime foto spia, si preannuncia decisamente più grande rispetto agli altri veicoli del marchio. Potrebbe trattarsi di una versione allungata della Duster, con una capacità fino a 7 posti. Fedele alla filosofia del brand, la Bigster manterrà un prezzo accessibile nonostante le dimensioni maggiorate. In seguito alla diffusione delle immagini spia, vari artisti digitali stanno producendo render che ipotizzano l’aspetto finale del veicolo, generando proposte molto interessanti.

Dacia Bigster: ecco come potrebbe essere il suo design

In particolare il canale Youtube Digimods DESIGN ha pubblicato alcuni render che anticipano quello che potrebbe essere il design finale del modello. La Bigster condividerà diversi elementi con l’ultima generazione di Dacia Duster e del concept presentato nel 2021. Il frontale, infatti, è molto simile alla sua “sorella” minore, mentre il posteriore presenta alcune novità rispetto agli altri modelli del brand.

Dacia Bigster sarà disponibile in versioni da cinque e sette posti. Anche per quanto riguarda gli interni saranno utilizzati molti elementi già visti sulla Duster, come un display da 7 pollici e uno dedicato al sistema infotainment da 10,1 pollici. Il modello poggerà sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, utilizzata per tutta la gamma Dacia.

La casa automobilistica rumena ha confermato l’arrivo di altri modelli entro il 2027. Sebbene non siano stati rivelati ulteriori dettagli, si pensa che i modelli siano la Dacia C-Neo e un SUV coupé. Ad arrivare sul mercato nel 2027 sarà anche la versione elettrica della Sandero. Con questi nuovi lanci, l’azienda intende prendersi una fetta di mercato importante nei prossimi anni. In attesa di scoprire ulteriori novità sulla Dacia Bigster, vi lasciamo ai render appena pubblicati.