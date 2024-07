Dacia Sandero regina d’Europa, è la più venduta del semestre: che tonfo per Tesla Model Y

Dacia Sandero continua a registrare numeri incredibili negli ultimi mesi, tanto da essere la “regina” d’Europa nei primi sei mesi dell’anno con 164.789 unità vendute. Per quanto riguarda le auto elettriche, Tesla Model Y mantiene il primato, seguita dalla Model 3, ma ha comunque registrato un calo importante rispetto allo scorso anno.

Dacia Sandero supera tutti ed è l’auto più venduta in Europa nei primi sei mesi dell’anno

Sin dal 2007, quando la prima generazione di Sandero fu presentata ufficialmente, le unità vendute hanno superato i 3,1 milioni. Ora, secondo i dati di Jato Dynamics, nei primi sei mesi del 2024 in Europa sono state vendute complessivamente 6.847.842 vetture, in aumento del 4,4% rispetto allo scorso anno. I dati evidenziano anche un calo delle vendite per le vetture elettriche. Nonostante ciò, le immatricolazioni di auto elettriche cinesi sono in aumento del 26% rispetto allo scorso anno, con circa 70.000 unità piazzate sul mercato. Situazione che d’ora in avanti potrebbe cambiare, in seguito all’aumento dei dazi da parte della Commissione Europea.

A guidare la classifica delle auto elettriche in Europa è il Gruppo Volkswagen con 178.000 unità immatricolante, anche se in calo del 14% rispetto allo scorso anno. In particolare, i veicoli a marchio Volkswagen e Porsche hanno registrato una flessione del 24% e 55% nei primi sei mesi dell’anno. Per quanto riguarda i brand cinesi, BYD ha venduto ben 17.000 auto elettriche, e il numero non farà altro che aumentare nei prossimi mesi una volta che lo stabilimento in Ungheria funzionerà a pieno regime.

In calo Tesla con 161.600 unità vendute, contro le 185.200 dello scorso anno. Nonostante ciò, il SUV e la berlina elettrica del marchio continuano a registrare numeri tali da mantenere salde le prime posizioni in classifica, almeno per quanto riguarda l’elettrico.

Top 10 auto più vendute in Europa nel primo semestre 2024

Dacia Sandero: 143.596

Volkswagen Golf: 126.993

Renault Clio: 114.623

Volkswagen T-Roc: 111.381

Peugeot 208: 107.097

Skoda Octavia: 102.945

Citroen C3: 102.304

Tesla Model Y: 101.181

Toyota Yaris Cross: 99.694

Toyota Yaris: 93.576

Top 10 auto elettriche

Tesla Model Y: 101.181

Tesla Model 3: 58.400

Volvo EX30: 36.980

MG4: 31.922

Volkswagen ID.4: 29.146

Volkswagen ID.3: 29.136

Skoda Enyaq: 25.248

Volvo EX40 (XC40 Recharge): 25.223

BMW iX1: 24.506

Audi Q4 e-tron: 24.456

Top 10 Ibride Plug-in