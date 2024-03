Skoda Epiq: il futuro del SUV elettrico spazioso ed economico

Oggi doveva essere il grande giorno della nuova auto Skoda. E le premesse sono state pienamente rispettate. Dopo averne rivelato delle immagini in anteprima, la Casa boema ha deciso di tirare su il velo al concept Epiq, il cui impatto sulle future produzioni dell’azienda sarà considerevole.

Basata sull’ultimo linguaggio di design Modern Solid del marchio, con linee fluide e scolpite che le conferiscono un aspetto elegante e dinamico al tempo stesso, sfoggia un frontale impattante, caratterizzato dalla nuova scritta Skoda e da una reinterpretazione moderna della griglia, affiancata da fari Matrix LED a forma di “T”.

Skoda Epiq: design elegante, tecnologia avanzata, prezzo competitivo

Slanciata e muscolosa, la fiancata costituisce uno dei tratti distintivi. Attribuisce una spiccata personalità al modello della Repubblica Ceca, costituito pure da parafanghi in plastica che proteggono la carrozzeria e dalle ruote aventi un design aerodinamico. Per quanto riguarda il “lato B”, spiccano gruppi ottici a LED e il portellone con la dicitura Skoda in Unique Dark Chrome.

Una volta messo piede all’interno, si scorge un ambiente minimalista e tecnologico, dove ogni singolo componente ottiene il giusto risalto. Un touchscreen di generose dimensioni domina la console centrale, offrendo accesso al sistema di infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. La strumentazione è digitale e il volante multifunzione comprende pulsanti analogici, al fine di rendere il controllo intuitivo.

Memore delle recenti esperienze, il Gruppo VW preferisce andarci cauto sull’impiego indiscriminato del digitale. Perché, ok, la tecnologia offre una marea di opportunità e su questo poco ci piove. Ma sarebbe un grande errore lasciarsi totalmente assorbire dall’esigenza di cambiamento. Talvolta, è meglio tergiversare e chiedersi se una soluzione tradizionale sia realmente peggiore di quella prospettata da brand rivali.

Le sedute risultano essere comode e avvolgenti, e materiali di elevata qualità esaltano il fascino dell’abitacolo.

In definitiva, la Skoda Epiq fa dello spazioso un tratto distintivo, l’ideale per famiglie numerose con un budget di spesa piuttosto limitato. Anziché andarsi a cercare un SUV immenso, e parecchio costoso, la realtà dell’Est Europa propone una vettura accessibile e, comunque, confortevole, in grado di accogliere cinque persone senza il benché minimo patema. La capienza del vano bagagli, pari a 490 litri, arriva fino a 1.550 litri, abbattendo gli schienali delle sedute posteriori.

In merito all’autonomia, la famigerata ansia dell’utente medio circa le elettriche viene alleviata dalle ottime caratteristiche raggiunte dal competente staff tecnico interno. Con il sistema di propulsione elettrica è, infatti, possibile percorrere oltre 400 km con una singola carica. La batteria è, invece, compatibile con la ricarica bidirezionale, che permette di usufruire dell’energia eccedente nell’alimentazione della rete elettrica domestica o per altre apparecchiature. Infine, la Skoda Epiq avrà una serie di sistemi di sicurezza avanzati, di livello 2, il massimo standard consentito dall’Unione Europea. Non mancheranno nemmeno l’aggiornamento over-the-air (via etere) e la chiave digitale mobile. La produzione avverrà in Spagna, a Pamplona (Navarra), e il prezzo di partenza sarà di circa 25.000 euro. La versione di produzione sarà svelata il prossimo anno.