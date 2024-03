Skoda, tutti i modelli in uscita fino al 2026

Skoda ha presentato una strategia per il suo futuro nel settore delle auto elettriche, pianificando il lancio di sei nuovi modelli che debutteranno entro il 2026. Con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, il marchio prevede di arricchire la propria offerta con l’introduzione di tre SUV, una station wagon e un aggiornamento per l’attuale Enyaq. La Skoda Elroq, SUV compatto che sostituirà il Karoq, sarà il primo modello introdotto nel 2024, con una lunghezza di circa 4,50 metri.

Skoda: ecco tutti i modelli che debutteranno entro il 2026

Nel 2025, Skoda lancerà l’Epiq, un crossover compatto presentato pochi giorni fa pensato per l’utilizzo urbano, dotato di un bagagliaio da 490 litri e un’autonomia di oltre 400 km, che verrà prodotto negli stabilimenti Seat in Spagna. Nello stesso anno è previsto anche l’aggiornamento dell’Enyaq, che includerà miglioramenti estetici e tecnici, come l’aumento della capacità di ricarica fino a 200 kW.

Per il 2026 è invece in programma il lancio di una nuova station wagon di grandi dimensioni, che offrirà un’opzione spaziosa all’interno della gamma del brand. Sarà introdotto anche un SUV di grandi dimensioni, capace di ospitare fino a sette persone, ampliando ancor di più l’offerta di veicoli elettrici di Skoda.

Nonostante l’orientamento verso l’elettrico, Skoda prevede di mantenere in produzione veicoli a combustione fino al 2035, riconoscendo la necessità di una transizione graduale verso una gamma completamente elettrica, seguendo l’attuale trend di mercato che vede una difficile transizione versione questa tecnologia. Nelle ultime settimane, infatti, tante case automobilistiche stanno modificando i propri piani ritardando i lanci di nuovi veicoli elettrici a causa della scarsa richiesta del mercato ed i costi ancora troppo elevati. Questi sono dovuti principalmente dalle batterie, che incidono molto sia sul prezzo delle elettriche che sul peso delle auto. Ad aiutare l’adozione dei veicoli elettrici potrebbe venire in aiuto l‘Ecobonus del Governo italiano, attualmente in ritardo di un mese e che dovrebbe essere disponibile a partire da aprile 2024.