Skoda, svelato il teaser di un nuovo SUV elettrico

In occasione della presentazione dei dati finanziari del 2023, prevista per domani 15 marzo, Skoda offrirà anche un’anteprima di un nuovo SUV elettrico in arrivo. Qualche giorno fa la casa automobilistica ceca ha pubblicato la prima immagine del veicolo che mostra la parte frontale e i gruppi ottici. Questa volta il teaser è incentrato sugli interni.

Skoda: pubblicato il nuovo teaser del SUV elettrico

L’immagine pubblicata da Skoda sui social mostra l’abitacolo del futuro SUV elettrico che, come è possibile notare, avrà un design molto minimalista e in linea con le tendenze attuali di mercato. Dietro il volante è presente un display dedicato alla strumentazione digitale, mentre al centro del cruscotto si trova un grande display per il sistema infotainment, che sarà equipaggiato con la piattaforma MIB4 già introdotta negli ultimi modelli del Gruppo Volkswagen. Sotto il grande display centrale troveranno posto alcuni comandi fisici, ma con tutta probabilità la gestione della climatizzazione sarà integrata nell’interfaccia del sistema infotainment.

Non è ancora chiaro quale sarà il nome del SUV elettrico in arrivo, ma dovrebbe trattarsi di un modello entry level. Si tratterebbe quindi di un veicolo elettrico compatto con molti elementi in comune con la Volkswagen ID. 2all, basato su una variante modificata della piattaforma MEB denominata MEB Entry. La configurazione interna di questo nuovo modello Skoda richiama in effetti quella dell’ID. 2all.

Pertanto, sembra improbabile che si tratti dell’anteprima della Elroq, SUV elettrico lungo circa 4,5 metri, il cui lancio è previsto nel corso del 2024. Ad ogni modo domani avremo le idee più chiare su questo SUV elettrico in arrivo, oltre a scoprire quali saranno i piani futuri dell’azienda per ciò che riguarda i prossimi modelli elettrici del marchio.