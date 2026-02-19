Mercedes-AMG CLE 63 Cabrio, il V8 che sembrava perduto

La Mercedes-AMG CLE 63 Cabrio non è ancora in vendita, ma è già in fase di restyling. Un paradosso che racconta perfettamente la confusione strategica di Stoccarda negli ultimi anni. Le foto appena emerse mostrano il modello durante i test ad Affalterbach, mimetizzato ma già equipaggiato con il motore V8 biturbo da 4,0 litri. Quello vero, non l’ibrido plug-in che nessuno voleva.

Il dramma della CLE 63 AMG è iniziato prima ancora che vedesse la luce. Concepita originariamente come ibrida plug-in, si è scontrata con il rifiuto netto degli appassionati della Classe C più estrema. Un propulsore completamente impopolare che ha costretto Mercedes a cambiare strategia in corsa, interrompendo lo sviluppo di coupé e cabriolet. Gli appassionati di alte prestazioni hanno dovuto accontentarsi della CLE 53 AMG, dignitosa ma non certo la belva che il badge “63” promette.

Ora, finalmente, arriva la versione corretta. La CLE 63 AMG Cabrio 2027 riprende gran parte dello sviluppo meccanico già completato sulla coupé, anch’essa avvistata durante i test invernali. Le modifiche estetiche sono mirate: i fari anteriori integrano la Stella a tre punte all’interno di ciascun gruppo ottico, uno ospita le luci diurne a LED, l’altro gli indicatori di direzione. Una soluzione già vista su altri modelli della gamma, niente di rivoluzionario.

Il frontale si presenta aggressivo anche sotto la pellicola protettiva. Le grandi prese d’aria laterali mostrano alette verticali che si aprono e chiudono secondo necessità aerodinamiche o di raffreddamento, mentre la presa centrale trapezoidale è divisa da sei listelli verticali. La celebre griglia Panamericana subirà solo lievi modifiche ai bordi. Nella parte posteriore, il mimetismo nasconde sottili branchie alle estremità del paraurti, tendine aerodinamiche per le ruote posteriori e ventilazione dei freni, oltre al diffusore tra le due coppie di scarichi quadrati.

All’interno, il nuovo volante multifunzione con pulsanti sarà la modifica più evidente. Il quadro strumenti da 10,25 pollici e lo schermo della consolle centrale inclinato di 45 gradi restano invariati, ma il sistema MBUX adotterà il nuovo software “MB.OS”, che integra l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google.

Sotto il cofano della CLE 63, come anticipato, il V8 biturbo da 4,0 litri con tecnologia mild hybrid a 48 volt eroga circa 550 CV, abbinato al cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale 4MATIC. Presentazione prevista per fine 2026, vendite dall’inizio del 2027. Meglio tardi che ibridi.