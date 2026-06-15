Ford rilancia la Mondeo Sport Edition con 308 CV, ma l’Europa resta ancora a guardare

Al Salone dell’Auto di Chongqing 2026 Ford ha presentato la nuova Mondeo Sport Edition, una versione pensata per il solo mercato cinese che ripropone il nome storico in una veste molto distante dalla berlina conosciuta in Europa. La carrozzeria è ora quella di un crossover fastback rialzato, lungo 4,92 metri e con un passo di 2,94 metri, valori che la collocano nella parte alta del segmento medio.

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Ford rilancia la Mondeo, ma solo in Cina: Sport Edition ibrida da 308 CV e 915 km di autonomia

Sotto il cofano lavora un sistema full hybrid composto da un 2.0 turbo benzina EcoBoost abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 308 CV. Una scelta diversa da quella di molti concorrenti locali, orientati con decisione verso l’elettrico puro, ma coerente con la strategia di Ford in Cina, dove il costruttore americano preferisce evitare lo scontro diretto sui prezzi delle BEV. Stando ai dati dichiarati sul ciclo WLTC, il consumo medio si fermerebbe a 5,99 litri per cento chilometri, scendendo a 4,64 in autostrada, con un’autonomia complessiva fino a 915 chilometri in condizioni ideali.

La gamma cinese è composta da due allestimenti, con prezzi che partono da 209.800 yuan, circa 25.300 euro, e salgono fino a 229.800 yuan, pari a circa 27.700 euro, per la variante ST-Line. Entrambe condividono lo stesso powertrain ibrido, mentre le differenze riguardano finiture e dotazioni.

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A bordo, la novità tecnologica principale è il sistema SYNC Max basato sul processore Qualcomm Snapdragon 8155, ormai diffuso nella fascia medio-alta cinese, con un assistente vocale VA 4.0 capace di gestire conversazioni più naturali. La dotazione include anche un sistema di telecamere panoramiche a 540 gradi con visione del terreno, pensato per le manovre in spazi stretti.

Resta una nota di rammarico per gli automobilisti europei, perché un modello simile potrebbe avere un suo pubblico anche nel Vecchio Continente. Ford, però, ha scelto da tempo di concentrare in Europa la propria offerta su SUV, pick-up, veicoli commerciali e modelli elettrici selezionati, lasciando alla sola Cina l’evoluzione del marchio Mondeo.